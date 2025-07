Otrok z več kot dvema promiloma alkohola v krvi s skirojem trčil v most in se hudo poškodoval

Deček je utrpel zlom obrazne in lobanjske kosti, imel je krvavitev v možganih. Trenutno ga ne morejo operirati. Spremljajo ga, ker so mogoči zapleti. Najprej so ga prepeljali v Splošno bolnišnico dr. Anđelka Višića v Bjelovarju, nato pa so ga zaradi posebej hudih poškodb premestili v Otroško kliniko v Zagrebu.

"Je na mehanski ventilaciji, zdaj smo ga odklopili z respiratorja. Zdaj se šele prebuja. Zelo smo zaskrbljeni. Mlad je, niti električnega skiroja ni smel voziti, ker še ni star 14 let, poleg tega pa je bil pijan, ni nosil čelade. Zgodilo se je najhuje," so za 24sata povedali zdravniki.

Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem lahko električne skiroje kot prevozno sredstvo uporabljajo osebe, ki so starejše od 14 let, in otroci od 12. leta, če so opravili kolesarski izpit. To dokažejo s kolesarsko izkaznico, ki ji morajo imeti pri sebi.