Volkswagen je razkril dve skici novega T-roca, ki povesta že veliko več o tem avtomobilu.

Volkswagen bo na avtomobilski razstavi IAA v Munchnu razkril novo generacijo T-roca, enega svojih najpomembnejših modelov. Ta je dočakal svojo drugo generacijo, ki se bistveno ne bo spremenila. Osnovna oblika ostaja enaka, videz tako sprednjega kot zadnjega dela pa je vendarle precej drugačen, svež in v skladu z oblikami najnovejših bratov kot so tiguan, passat, tayron in tudi golf.

Volkswagen je prvega T-roca sicer razkril na avtomobilski razstavi v Frankfurtu leta 2017. Od takrat so jih izdelali že več kot dva milijona. Lani je bil za tiguanom T-roc drugi najbolje prodajani model Volkswagna.

Več o tehničnih podrobnostih po razkritju, znano pa je, da bo T-roc poleg blago hibridnega dobil tudi naprednejši samopolnilni “Toyotin” hibridni pogon. Osnovni motor bo predvidoma 1,5-litrski bencinski, v ponudbi naj bi ostal tudi dvolitrski dizelski motor.

T-roc prihaja s platforme MQB in naj bi bil zadnji povsem novi model zgolj s klasičnimi motorji, ki ga bodo razvili pri Volkswagnu.

Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen