Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
6.01

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen volkswagen T-roc Volkswagen

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 6.01

17 minut

Volkswagen T-roc

Sveže razkrit: takšen bo novi T-roc, eden glavnih Volkswagnovih modelov #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Volkswagen T-roc | Pogled na skico sprednjega dela novega T-roca. | Foto Volkswagen

Pogled na skico sprednjega dela novega T-roca.

Foto: Volkswagen

Volkswagen je razkril dve skici novega T-roca, ki povesta že veliko več o tem avtomobilu.

Volkswagen bo na avtomobilski razstavi IAA v Munchnu razkril novo generacijo T-roca, enega svojih najpomembnejših modelov. Ta je dočakal svojo drugo generacijo, ki se bistveno ne bo spremenila. Osnovna oblika ostaja enaka, videz tako sprednjega kot zadnjega dela pa je vendarle precej drugačen, svež in v skladu z oblikami najnovejših bratov kot so tiguan, passat, tayron in tudi golf.

Volkswagen je prvega T-roca sicer razkril na avtomobilski razstavi v Frankfurtu leta 2017. Od takrat so jih izdelali že več kot dva milijona. Lani je bil za tiguanom T-roc drugi najbolje prodajani model Volkswagna. 

Več o tehničnih podrobnostih po razkritju, znano pa je, da bo T-roc poleg blago hibridnega dobil tudi naprednejši samopolnilni “Toyotin” hibridni pogon. Osnovni motor bo predvidoma 1,5-litrski bencinski, v ponudbi naj bi ostal tudi dvolitrski dizelski motor. 

T-roc prihaja s platforme MQB in naj bi bil zadnji povsem novi model zgolj s klasičnimi motorji, ki ga bodo razvili pri Volkswagnu.

Volkswagen T-roc
Avtomoto Uradno: Volkswagen razkriva uspešnico, ključna novost je pogon #foto

Volkswagen T-roc | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen T-roc | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

IAA Munchen volkswagen T-roc Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.