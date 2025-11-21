Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Celje Pivovarna Laško

Pred Celjani je ena najpomembnejših tekem letošnje sezone

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Pred Celjani je ena najpomembnejših tekem letošnje sezone. V soboto ob 18.00 v Zlatorog prihaja Vojvodina iz Novega Sada, aktualni srbski rokometni prvak, ekipa z evropskim pedigrejem in tekmec, ki bo odločal o tem, ali Celjane čaka evropska pomlad.

Celjani so prejšnjo soboto v Novem Sadu odigrali izjemno predstavo in pokazali, da se z Vojvodino lahko merijo povsem enakovredno. Uvod je bil naravnost spektakularen, že prvi zadetek je padel po atraktivni cepelin akciji.

Tempo je bil visok, dvoboj pa izenačen, gol za golom. Celje je v 13. minuti sicer povedlo že s +6. Igralci so tekli v protinapade, napad je tekel, Zlatorog bi bil ponosen. A domačini se niso predali, izkoristili so nekaj napak in ko so ujeli ritem, se je tekma izenačila, nato so povedli in tekma se je končala z 34:32.

A zgodba še zdaleč ni končana. Dva gola zaostanka sta povsem ulovljiva, zlasti v domačem Zlatorogu ob domači podpori, menijo v celjskem taboru.

Tekmec bo srbski rokometni velikan z zmagovalno miselnostjo. Vojvodina zadnja leta praktično dominira v srbskem rokometu. Serija državnih in pokalnih naslovov, evropski vrhunec v sezoni 2022/23, ko so osvojili evropski rokometni pokal, ter lanska udeležba v skupinskem delu evropske lige so dokaz, da gre za eno najbolj stabilnih in izkušenih ekip v tem delu Evrope.

Vodi jih izkušen strokovnjak Vladan Matić, nekdanji trener Celja, ki zelo dobro pozna Zlatorog. Dobro ga pozna tudi Stefan Dodić, ki je bil del celjske ekipe v sezoni 2023/24. To je ekipa, ki v vsakem trenutku igra disciplinirano, borbeno in z visoko intenzivnostjo.

Žiga Mlakar | Foto: Vid Ponikvar Žiga Mlakar Foto: Vid Ponikvar

Žiga Mlakar, kapetan Celja, se zaveda, da jih čaka težka tekma. "Lovimo dva zadetka zaostanka iz gostovanja v Novem Sadu. Ekipa Vojvodine je že na prvi tekmi pokazala, da so kvalitetna ekipa, po tem, ko so se vrnili iz zaostanka šestih zadetkov. V Zlatorogu pričakujemo zelo trdo tekmo, odločala pa bo naša koncentracija in borba za vsako žogo. Verjamem, da nam bodo na poti do zmage pomagali tudi navijači in bomo na njihovih krilih napredovali v evropsko pomlad."

