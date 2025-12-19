Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
19. 12. 2025,
15.14

41 minut

Petek, 19. 12. 2025, 15.14

Študijo potresne nevarnosti za Jek 2 bodo izvedli Američani

D.K., STA

JEK2 | Foto arhiv GEN energije

Foto: arhiv GEN energije

Družba Gen energija je za izvedbo verjetnostne analize potresne nevarnosti za Nuklearno elektrarno Krško (NEK) in drugi blok jedrske elektrarne Krško (Jek 2) izbrala ameriško družbo Rizzo International. Analizo naj bi izvedla v 15 mesecih, stala bo 2,1 milijona evrov brez DDV.

Kot kaže današnja objava na portalu javnih naročil, je Gen energija, ki je investitor morebitnega Jeka 2, vrednost naročila sicer ocenjevala na en milijon evrov brez davka na dodano vrednost (DDV). Naročilo je oddala družbi Rizzo International s sedežem v Pittsburghu v ZDA za 2,098 milijona evrov brez DDV, pogodba je bila podpisana 15. decembra.

Po pisanju spletnega portala Finance iz minulega tedna sta med več podizvajalci tudi dva slovenska, Geološki zavod Slovenije in Geološke Ekspertize Igor Rižnar s. p. V prvem krogu pogajanj je Rizzo ponudil ceno 2,58 milijona evrov brez DDV, v drugem krogu pa je bila sprejeta omenjena končna ponudbena cena, so pisale Finance.

Potresna študija je del dokumentacije v pripravah na projekt, glede katerega naj bi bila končna investicijska odločitev sprejeta v letu 2028.

Jeseni je med drugim potekala javna obravnava za pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za Jek 2. Kot je prejšnji teden povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar, se pripombe z javne obravnave še analizirajo, odločitev o pripravi DPN pa bi lahko bila sprejeta sredi januarja.

