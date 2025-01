Južnokorejcev gradnja JEK2 ne zanima

Družba Gen energija, investitor v JEK2, je pretekli teden objavila javno naročilo za pripravo študije tehnične izvedljivosti projekta za dva ponudnika, ki sta že podpisala pogodbo o pripravi študije. Gre za francoskega energetskega velikana EDF in ameriškega ponudnika Westinghouse. Skupna ocenjena vrednost obeh študij znaša 8,3 milijona evrov, vsak ponudnik pa bo seveda pripravil svojo. Predvidoma bosta zaključeni v tretjem četrtletju letošnjega leta, je na srečanju z novinarji v Ljubljani povedal Bruno Glaser, poslovni direktor Gen energije in vodja projekta JEK2.

Glaser je pojasnil, da jih je prvotno predvideni tretji ponudnik, družba KHNP iz Južne Koreje, v kratkem sporočilu obvestila, da ponudbe za izdelavo študije ne bo oddala in ne bo sodelovala pri oddaji ponudbe za izgradnjo JEK2. "Njihova odločitev temelji na oceni njihovega trenutnega poslovnega okolja in spremembi strateških poslovnih prioritet," je dejal Glaser.

Namesto osmih potencialnih reaktorskih modelov v igri le še trije

S tem se je nabor modelov jedrskih reaktorjev z osmih zmanjšal na tri z močjo 1000, 1200 in 1650 megawatov. V igri tako ostajajo Westinghousov model AP1000 in modela francoskega ponudnika EPR 1200 in EPR 1650. To po Glaserjevih besedah na neki način olajšuje delo pri projektu.

Po zagotovilih generalnega direktorja Gen energije Dejana Paravana se predstavljena ekonomika projekta JEK2 zaradi nesodelovanja južnokorejskega proizvajalca ne bo spremenila. Ocenjena investicijska vrednost JEK2 brez stroškov financiranja tako ostaja med 9,3 in 15,4 milijarde evrov. Po njegovih besedah tudi konkurenca dveh ponudnikov ostaja zadostna.

Priprava DPN in izvajanje študij

Gen energija sicer v skladu z usmeritvami lastnika Slovenskega državnega holdinga (SDH) nadaljuje s projektom JEK2. Paravan je pojasnil, da so v skladu z odlokom o strategiji upravljanja naložb države strateške usmeritve Gen energije med drugim tudi izgradnja novih jedrskih proizvodnih zmogljivosti in izvajanje vloge nosilca razvoja projekt JEK2 in optimizacija postopkov odločanja s ciljem učinkovitega, odgovornega in pospešenega izvajanja projekta JEK2 in drugih investicij.

Tako skladno s potrjeno časovnico nadaljujejo projekt JEK2. V nadaljevanju bodo dali poudarek na zmanjševanju tveganj projekta in umeščanje JEK2 v prostor.

Potem ko so maja lani na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo posredovali predlog pobude za pričetek Državnega prostorskega načrta (DPN), oktobra 2024 pa še dopolnjen predlog pobude za pričetek DPN, v letošnjem letu predvidevajo sprejetje Sklepa o pričetku priprave DPN, ki mu bo sledila študija variant in predlog izbora ter priprava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje.

V naslednjih korakih predvidevajo javno razgrnitev DPN, čezmejno presojo vplivov na okolje ter opredelitev nosilcev urejanja prostora do sprejemljivosti vplivov prostorskega akta. Ob pozitivnem mnenju slednjih bo v Uradnem listu RS objavljena Uredba o DPN, ki je osnova za vse nadaljnje aktivnosti v povezavi z gradnjo JEK2 (sprejemanje končne investicijske odločitve, pridobivanje gradbenega dovoljenja in gradnja).