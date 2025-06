Ministrstvo za naravne vire in prostor bo 1. julija javno razgrnilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za izgradnjo nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2). Javnost bo imela tri mesece časa za pripombe in pobude.

"Javna objava pobude je pomemben mejnik za ta strateški infrastrukturni projekt, ki bo pomembno prispeval k zanesljivi, varni in do okolja prijazni oskrbi Slovenije z električno energijo," je danes v Ljubljani na javni predstavitvi dejal direktor GEN energije Dejan Paravan. Objava pobude, ki predstavlja začetek postopka priprave državnega prostorskega načrta (DPN), bo potekala od 1. julija do 30. septembra 2025.

Vključevanje javnosti v postopek umeščanja JEK 2 v prostor

Po besedah Paravana je njen namen to, da se javnost seznani z vsebino pobude oziroma načrtovano prostorsko ureditvijo in da se ji omogočiti dajanje predlogov in pripomb nanjo. "Minister za naravne vire in prostor bo po objavi pobude na podlagi veljavnega zakona o urejanju prostora s sklepom imenoval projektno skupino, ki je skupaj z ministrstvom, pristojnim za prostor, pripravljavec v postopku priprave DPN," je poudaril Paravan.

Državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar je poudaril, da je JEK 2 pomemben strateški in medgeneracijski projekt državnega pomena. Foto: arhiv GEN energije

Ključna vloga občin in državljanov pri pripravi DPN

"V času javne objave pobude za projekt JEK 2, ki bo potekala od 1. julija do 30. septembra 2025, ima javnost možnost podajanja pripomb in predlogov. Pomembno vlogo v tej fazi imajo tudi občine, ki predložijo podatke iz svoje pristojnosti in po želji tudi usmeritve za načrtovanje," pa je poudaril državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek.

JEK 2 kot strateški in medgeneracijski projekt države

Državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar je poudaril, da je JEK 2 pomemben strateški in medgeneracijski projekt državnega pomena. Z objavo pobude bo dosežen pomemben mejnik. "Zaradi svojega pomena bodo projektu še naprej zagotavljali vso potrebno podporo in koordinacijo v okviru vladne delovne skupine za projekt JEK 2," je še dejal državni sekretar.

Informacijske pisarne za JEK 2 – kje in kdaj jih lahko obiščete?

GEN energija bo med javno objavo pobude odprla informacijske pisarne v Krškem, Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, kjer se bo javnost lahko seznanila s pobudo. Prve pisarne bodo začele delovati že v začetku julija. Tako se bodo najprej s pobudo lahko seznanili v Krškem (2. in 9. julija) ter v Ljubljani (3. julija).