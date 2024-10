Predstavniki civilne družbe ob objavi posnetka neformalnega dogovarjanja politikov o hkratnem sprejetju resolucije o jedrski energiji in referendumu o JEK 2 zahtevajo odstop državnega sekretarja Danijela Levičarja in poslancev, ki so bili prisotni na tem sestanku. Izjave strank glede podpore umiku referenduma so označili za sprenevedanje.

Predstavniki nevladnih organizacij so po objavi zvočnega posnetka neformalnega sestanka poslancev v četrtkovi oddaji Tarča na TV Slovenija nosilce oblasti na današnji novinarski konferenci pozvali k prevzemanju odgovornosti.

"Zahtevamo, da ključni akterji izigravanja zakonodaje odstopijo, torej prvi Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program, nato Nataša Avšič Bogovič, vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda, Tomaž Lisec, poslanec SDS, in ostali poslanci, prisotni na sestanku," je dejala Sara Kosirnik iz organizacije Greenpeace Slovenija.

Obenem zahtevajo, da se ukine funkcija državnega sekretarja za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade, čigar namen je po njihovem prepričanju zgolj zagotavljanje podpore projektu JEK 2.

Zahtevajo tudi, da se nemudoma razveljavi resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Ta je bila po njihovem mnenju enako kot referendum samo del političnega manevra za izigravanje referendumske zakonodaje in volje ljudstva. Prav tako zahtevajo umik pobude za državni prostorski načrt za projekt JEK 2, ki jo je družba Gen energija vložila 15. oktobra.

Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) pozivajo, naj prioritetno naslovi problematiko konflikta interesov funkcionarjev, ki prehajajo iz politike v industrijo in nazaj, ter pripravi ustrezno spremembo zakonodaje.

Prav tako zahtevajo, da politični odločevalci zagotovijo široko in vključujočo razpravo o energetski prihodnosti Slovenije, ki bo osnovana na neodvisnih analizah in podrobnih podatkih za več možnih scenarijev. Ob tem je Kosirnik spomnila, da že od začetka poudarjajo, da jedrski scenarij ni edini možen.

Po zadnjih dneh, ko so v medijih odmevale negativne zgodbe v zvezi s posvetovalnim referendumom o drugem bloku krške nuklearke, so parlamentarne stranke v ponedeljek izrazile podporo umiku referenduma o JEK 2. Med razlogi za to so navedle pomanjkljivo informiranost volivcev.

Brecelj: To je popolno sprenevedanje

"To, da so zdaj politične stranke ugotovile, da ni dovolj informacij, je popolno sprenevedanje," je bila kritična direktorica Umanotere Gaja Brecelj. Pri tem gre po njenih besedah za še en manever v nizu manipulacij vladajoče politike in še en v nizu podcenjevanja ljudi.

Ob napovedi umika referenduma izpostavljajo, da ne bodo pristajali na nadaljnje vodenje projekta JEK 2 na osnovi pomanjkljivih podatkov. "Pričakujemo pripravo analiz in informirano odločanje o vsaj dveh scenarijih energetske prihodnosti Slovenije," je dejala Brecelj.

Podira se hišica iz kart

Projekt JEK 2 je zgrajen kot hišica iz kart, v zadnjih mesecih in dnevih pa se je na podlagi civilno-družbenih prizadevanj, ustavnih pobud in odličnega dela raziskovalnih novinark in novinarjev Tarče ta hišica začela počasi podirati, je ponazoril Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC).

"In z vsako kartico, ki je odpadla, so lahko prebivalke in prebivalci videli več in več gnilobe v temeljih te hiše, tega projekta. Za to politično sprenevedanje, zavajanje in zlorabo instituta referenduma pa so krivi konkretni ljudje, konkretne poslanke in poslanci, ki sedijo v parlamentu," je izpostavil.

Filip Dobranić iz zavoda Danes je nov dan je opozorili na javni interes in pomen žvižgačev. "Verjamem, da je absolutno v javnem interesu, da smo izvedeli, da ti ljudje aktivno lažejo in zavajajo," je dejal.