DZ v preklic referenduma o JEK2 z novim odlokom #video

DZ je z veliko, skoraj dvotretjinsko večino 10. oktobra sprejel odlok o referendumu o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ki bi ga izvedli 24. novembra. Na glasovanju bi se vprašanje glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

Opravila za izvedbo referenduma so že stekla, v petek bi se morala začeti tudi referendumska kampanja. Vendar pa so mediji v zadnjem obdobju poročali o več negativnih zgodbah v zvezi z JEK2 in referendumom o njem. TV Slovenija je minuli teden med drugim predvajala posnetek neformalnega dogovarjanja politikov glede vrstnega reda sprejemanja resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in odloka o razpisu referenduma o JEK2, ki naj bi bil v nasprotju z mnenjem zakonodajnopravne službe DZ.

Medijske objave in odzivi nanje so privedli do tega, da so v ponedeljek poslanske skupine, ki so se pod predlog za razpis referenduma podpisale – Svoboda, SDS, NSi in SD – podporo izvedbi referenduma v tem trenutku umaknile.

Ne povsem enostavna pot do umika predloga

Glede na ponedeljkovo dogajanje in umik politične podpore izvedbi referendumskega glasovanja je Klakočar Zupančič danes pojasnila, da odloka o razpisu referenduma ni mogoče razveljaviti z umikom predloga za razpis referenduma ali s preprostim preklicem odločitve.

Edina zakonodajna oz. pravna pot je, da DZ sprejme odlok o prenehanju veljavnosti veljavnega odloka. Predlagatelj zanj je lahko tudi samo en poslanec. Državni zbor nato o tem predlogu odloča tako kot pri vseh drugih predlaganih aktih. Potrebno je mnenje zakonodajno-pravne službe, predlog se najprej obravnava na matičnem delovnem telesu, dokončno pa DZ o njem glasuje na plenarni seji.

Po informacijah Klakočar Zupančič naj bi bil še danes vložen predlog novega odloka, pod katerim se bodo verjetno z argumentom spremenjenih okoliščin podpisali vsi, ki so podprli prvotni predlog za razpis referenduma.

Že v sredo naj bi bil ta predlog na dnevnem redu seje kolegija predsednice DZ, še isti dan naj bi sledila tudi seja matičnega delovnega telesa. Poslanci naj bi novi odlok sprejeli na izredni seji v četrtek, na kateri bo sicer glavna tema predlog novega zakona o plačah v javnem sektorju.

Ni nujno, da novi referendumi o JEK2 ne bodo možni

Trenutno dogajanje po besedah Klakočar Zupančič nikakor ne pomeni, da novi posvetovalni ali zakonodajni referendumi na temo JEK2 ne bodo mogli biti izvedeni.

Glede razkritij v oddaji Tarča in očitkov, da je šlo za protizakonito ravnanje poslancev, je Klakočar Zupančič spomnila, da je v postopku sprejemanja resolucije in odloka o razpisu referenduma sledila pravnemu mnenju treh eminentnih ustavnih pravnikov, da resolucija ni pravni, ampak politični akt brez pravnih posledic, zato se je DZ o njej lahko odločal pred izvedbo posvetovalnega referenduma.

Izpostavila je tudi, da resolucija ni edini strateški državni dokument, ki govori o JEK2. Sprejetih jih je bilo že sedem, je rekla. So pa mnenja različna, je priznala.

"Nepravilnosti ni bilo"

"Pravno in postopkovno je parlament naredil vse pravilno. Ničesar ni naredil brezglavo, vsak korak je bil premišljen," je poudarila Klakočar Zupančič. Zagotovila je, da se je o vsakem koraku posvetovala in na vsaki točki podala svojo pravno argumentacijo. Kako je stvar potekala vsebinsko, pa ne more komentirati, saj da pri tem ni bila udeležena.

DZ je medtem zaradi objave posnetka dogovarjanja poslanskih skupin policijo že obvestil tudi o sumu storitve kaznivega dejanja nezakonitega prisluškovanja oz. nezakonitega zvočnega snemanja, je še razkrila Klakočar Zupančič.