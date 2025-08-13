Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
13. 8. 2025,
18.41

1 ura, 33 minut

Venus Williams dobila povabilo na US Open

STA

Venus Williams bo zaigrala na zadnjem turnirju za veliki slam.

Venus Williams bo zaigrala na zadnjem turnirju za veliki slam.

Foto: Guliverimage

Petinštiridesetletna ameriška teniška zvezdnica Venus Williams je prejela povabilo za igranje na zadnjem turnirju za grand slam sezone, odprtem prvenstvu ZDA, so sporočili organizatorji. Nekdanja prva igralka sveta je V New Yorku dvakrat zmagala v posamični konkurenci in še dvakrat v ženskih dvojicah, obakrat s svojo dve leti mlajšo sestro Sereno.

Nazadnje je turnir igrala leta 2023, ko je v prvem krogu izgubila proti Belgijki Greet Minnen. Williams se je na teniška igrišča vrnila prejšnji mesec v Washingtonu, kjer je odigrala svojo prvo tekmo po 16 mesecih in dosegla prvo zmago v posamični konkurenci po skoraj dveh letih.

V prvem krogu je premagala rojakinjo Peyton Stearns, s čimer je postala najstarejša igralka, ki je zmagala na posamični tekmi turneje WTA v več kot 21 letih. V drugem krogu je izgubila proti Poljakinji Magdaleni Frech.

Prejšnji teden je prejela tudi povabilo v Cincinnati, kjer je v prvem krogu izgubila proti Španki Jessici Maneiro.

Povabila na US open so prejele tudi Američanke Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman in Alyssa Ahn, Francozinja Caroline Garcia ter Avstralka Talia Gibson.

V moški konkurenci so "wild card" prejeli Američani Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic in Darwin Blanch, Francoz Valentin Royer in Avstralec Tristan Schoolkate.

Odprto prvenstvo ZDA bo potekalo od 24. avgusta do 7. septembra.

