Ponedeljek,
11. 8. 2025,
13.04

36 minut

Lestvica ATP, 4. avgust

Sinner zanesljivo na vrhu, Shelton prehitel Đokovića

Jannik Sinner

Jannik Sinner je zanesljivo prvi igralec sveta.

Foto: Guliverimage

Številka ena moškega tenisa je še naprej zanesljivo Italijan Jannik Sinner. V prvi deseterici ni večjih sprememb, le Američan Ben Shelton je na šestem mestu prehitel Novaka Đokovića. Najvišje uvrščeni Slovenec je na 471. mestu Bor Artnak.

ATP lestvica, 4. avgust

 1.   (1.) Jannik Sinner (Ita)            12.030 točk
  2.   (2.) Carlos Alcaraz (Špa)             8.590
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           6.380
  4.   (4.) Taylor Fritz (ZDA)               5.525
  5.   (5.) Jack Draper (VBr)                4.650
  6. (7.) Ben Shelton (ZDA)                4.320
  7. (6.) Novak Đoković (Srb)              4.130
  8.   (8.) Alex De Minaur (Avs)            3.480
  9.   (9.) Holger Rune (Dan)                3.340
 10.   (10.) Lorenzo Musetti (Ita)            3.235
...
471. (473.) Bor Artnak (Slo)                   86
570. (580.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         63
952. (951.) Blaž Rola (Slo)                    16
991. (987.) Jan Kupčič (Slo)                   15
...

