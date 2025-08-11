Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je prestal svojo prvo tekmo po finalnem porazu v Wimbledonu in se po treh nizih prebil v tretji krog mastersa 1000 v Cincinnatiju. Lažje delo sta imela Nemec Alex Zverev in Američan Ben Shelton, medtem ko je že izpadel nekdanji prvi igralec sveta in zmagovalec Cyncyja 2019, Rus Danil Medvedjev.

Alcaraz je oddal niz proti tekmecu, bosanskemu igralcu Damirju Džumhurju, na koncu pa zmagal s 6:1, 2:6 in 6:3. Španec, ki je igral prvič po porazu proti Janniku Sinnerju v finalu Wimbledona, je hitel skozi prvi niz, a je v drugem popolnoma izgubil pot, saj je dvakrat izgubil začetni udarec proti 33-letnemu Bosancu.

Dvaindvajsetletnik je v tretjem nizu spet zaigral bolj odločno in zmanjšal število napak ter s sedmim asom na dvoboju slavil končno zmago.

"Bilo je kot na vrtiljaku smrti," je dejal drugi nosilec, ki je po osvojitvi naslovov v Monte Carlu in Rimu dobil svojo 12. zaporedno tekmo na mastersih 1000. "Veliko je bilo dobrih občutkov, slabih občutkov, pa nazaj k dobrim. Vesel sem, da sem na koncu zmagal. Vem, da imam možnosti, da zaigram še precej bolje," je dejal Alcaraz, ki je naredil v dvoboju kar 44 neizsiljenih napak.

"Žoga tu v Cincinnatiju veliko leti, gre zelo hitro," je dejal. "Moraš biti pripravljen in v dobrem položaju za vsak udarec, kar je res težko storiti."

Zverev brez težav prek "povabljenega Američana"

Medtem pa tretji nosilec Alexander Zverev ni imel težav, saj je v večernem delu zmagal z dvakrat po 6:3 proti ameriškemu igralcu s posebnim povabilom, Nisheshu Basavareddyju.

Zverev je potreboval le 66 minut za zmago nad 20-letnikom, ki je na 109. mestu na svetovni lestvici.

Američan Ben Shelton, ki je nedavno v Torontu prvič osvojil naslov na mastersu 1000, je zmagal s 6:3 in 3:1, potem ko je Camilo Ugo Carabelli dvoboj zaradi poškodbe kolena predal.

"Ni lahko igrati le nekaj dni po osvojitvi katerega koli naslova," je dejal Shelton in o tekmecu dodal: "Sočustvujem s Camilom in očitno to ni način do zmage, ki bi si ga želel. Upam, da si bo hitro opomogel."

Šesti nosilec Alex de Minaur iz Avstralije, zmagovalec Washingtona, je izgubil proti Američanu Reillyju Opelki s 6:7 (6) in 4:6.

Toda še en Avstralec, Adam Walton, si je zagotovil prvo zmago nad igralcem iz prve 50-erice v karieri, ko je s 6:7 (0), 6:4 in 6:1 premagal nekdanjo številko 1 na svetu in prvaka Cincyja 2019, Medvedjeva.

Gauff zanesljivo

V ženski konkurenci je zmagovalka odprtega prvenstva Francije Coco Gauff v 71 minutah premagala Kitajko Wang Xinyu s 6:3, 6:2.

Gauff, ki je leta 2023 v Cincinnatiju dvignila pokal in istega leta na odprtem prvenstvu ZDA osvojila svoj prvi grand slam, je po dvoboju povedala, da je bil začetek tekme zelo težak. "Začetek je bil težak," je dejala Gauff: "A šlo je zgolj za to, da sem pridobila zaupanje vase in v delo, ki smo ga opravili na treningih."

Tretja nosilka Jessica Pegula, lanska finalistka Cincinnatija, je premagala Kimberly Birrell s 6:4, 6:3.

Napredovala je tudi sedma nosilka Jasmine Paolini, lanskoletna finalistka Roland Garrosa in Wimbledona, ki je premagala Grkinjo Mario Sakari s 7:6 (2) in 7:6 (5).