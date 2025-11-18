Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
18. 11. 2025,
15.30

Lorenzo Musetti Jannik Sinner Carlos Alcaraz Davisov pokal

Torek, 18. 11. 2025, 15.30

38 minut

Tudi Carlos Alcaraz bo izpustil finale Davisovega pokala

STA

Carlos Alcaraz je odpovedal nastop na finalnem turnirju Davisovega pokala.

Carlos Alcaraz je odpovedal nastop na finalnem turnirju Davisovega pokala.

Foto: Reuters

Prvi tenisač sveta Carlos Alcaraz je moral zaradi poškodbe desne noge odpovedati udeležbo v španski reprezentanci na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Bologni.

Jannik Sinner Laila Hasanović
Sportal Sinner v zadnji poslastici leta pokvaril načrte Alcarazu

"Srce se mi trga, ker ne bom mogel igrati v Davisovem pokalu. Nastop v dresu Španije je največja stvar. Domov odhajam zelo razočaran," je na dan uvodnega dvoboja na finalnem turnirju najboljše osmerice zapisal Carlos Alcaraz. Na svojem profilu na družabnem omrežju X pojasnil, da ima dva dni po porazu v finalu ATP v Torinu proti Janniku Sinnerju še vedno oteklino na nogi.

Španska teniška zveza je v sporočilu dodala, da se je prvi igralec sveta v ponedeljek v Bologni pridružil soigralcem in opravil zdravniške preglede, ki so pokazali "nategnjenost mišic z izrazitim edemom v predelu tetive desne noge".

Na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Bologni bosta tako manjkala oba najboljša igralca s svetovne lestvice, Sinner je nastop odpovedal zaradi zasičenosti oziroma utrujenosti, iz prve deseterice ATP pa manjka tudi Lorenzo Musetti. Edini član prve deseterice na svetu v Bologni je tako Nemec Alexander Zverev (tretji na lestvici).

V odsotnosti Alcaraza bo špansko ekipo vodil Jaume Munar (36.), kapetan David Ferrer pa lahko računa še na Pabla Carrena (89.), Pedra Martineza (95.) ter specialista za dvojice Marcela Granollersa.

Uvodni četrtfinalni obračun v Bologni se igra med Francijo in Belgijo, v sredo sledi dvoboj Italija - Avstrija, v četrtek pa Španija - Češka in Argentina - Nemčija. Polfinala sta 21. in 22. novembra, finale pa je v nedeljo. Naslov brani Italija.

