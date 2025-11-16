Jannik Sinner v zadnji poslastici leta pokvaril načrte Carlosu Alcarazu

Italijan Jannik Sinner je ubranil naslov najboljšega na zaključnem turnirju najboljših osmih teniških igralcev na svetu. V finalu je s 7:6 (4) in 6:3 premagal svojega največjega rivala, Španca Carlosa Alcaraza.

S tem je Jannik Sinner na najboljši način končal zanj turbulentno sezono, ki jo je začinila tudi kazen za dopinški prekršek, zaradi katerega je počival tri mesece.

Jannik Sinner je v finalu v dveh nizih odpravil največjega rivala Carlosa Alcaraza. Foto: Reuters

Sinner je z zmago v finalu Torina prišel že do 31. zaporedne zmage na dvoranskih igriščih s trdo podlago, nazadnje je dvoranski dvoboj izgubil pred dvema letoma, ko ga je v Torinu ugnal Novak Đoković.

Rekord v tovrstnih zmagah ima sicer Američan Johh McEnroe, ki je v dvorani dobil 47 zaporednih dvobojev.

Na letošnjem zaključnem turnirju ni izgubil niti enega niza. Foto: Reuters Na letošnjem zaključnem turnirju ni izgubil niti enega niza, do finala tudi niti ene igre na svoj servis in je bil ves teden v severni Italiji suvereno navdušujoč. V obračunu z Carlosom Alcarazom je v prvem nizu osvojil vse svoje servisne igre, nato pa zmagal v "tie breaku".

Toda v začetni igri drugega niza je z dvema dvojnima napakama pomagal tekmecu, da si je priboril prednost odvzema servisa. V šesti igri pa je to prednost izničil, nato pa "break" dosegel še enkrat, s tem pa si priboril nagrado 5,07 milijona evrov.

V svojem 34. finalu je osvojil 25. zmago, šest turnirjev je dobil letos, ko je izgubil tudi štiri finalne obračune, vse proti Alcarazu.

Sinner: V najinih dvobojih boste še uživali

"Za mano je odličen teden, ki se je končal s finalom, odigranim v vzdušju nogometnega stadiona. Vsekakor mi je to pomagalo, da sem premagal svojega največjega tekmeca, znanca z vseh pomembnejših turnirjev. Verjamem, da se bo najino rivalstvo nadaljevalo, jaz bom nato pripravljen, on zagotovo tudi. V najinih dvobojih boste še uživali," je dejal Italijan, ki se je letos uvrstil v finale vseh petih najpomembnejših turnirjev leta, skupaj z Alcarazom pa sta osvojila zadnjih osem turnirjev za grand slam.

Jannik Sinner in njegova srčna izbranka Laila Hasanović. Foto: Reuters

V medsebojnih dvobojih je zdaj izid 10:6 za Alcaraza, ki bo novo leto kljub porazu v Torinu končal kot prvi igralec sveta.

Med dvojicami sta se zmage veselila Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten. V finalu sta premagala Britanca Joeja Salisburyja in Neala Skupskega s 7:5 in 6:3.

Torino, zaključni turnir ATP (13,4 milijona evrov): Finale:

Jannik Sinner (Ita, 2) : Carlos Alcaraz (Špa, 1) 7:6 (4), 6:3

