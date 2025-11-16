Nedelja, 16. 11. 2025, 22.10
ATP, zaključni turnir sezone
Jannik Sinner v zadnji poslastici leta pokvaril načrte Carlosu Alcarazu
Italijan Jannik Sinner je ubranil naslov najboljšega na zaključnem turnirju najboljših osmih teniških igralcev na svetu. V finalu je s 7:6 (4) in 6:3 premagal svojega največjega rivala, Španca Carlosa Alcaraza.
S tem je Jannik Sinner na najboljši način končal zanj turbulentno sezono, ki jo je začinila tudi kazen za dopinški prekršek, zaradi katerega je počival tri mesece.
Jannik Sinner je v finalu v dveh nizih odpravil največjega rivala Carlosa Alcaraza.
Sinner je z zmago v finalu Torina prišel že do 31. zaporedne zmage na dvoranskih igriščih s trdo podlago, nazadnje je dvoranski dvoboj izgubil pred dvema letoma, ko ga je v Torinu ugnal Novak Đoković.
Rekord v tovrstnih zmagah ima sicer Američan Johh McEnroe, ki je v dvorani dobil 47 zaporednih dvobojev.
Na letošnjem zaključnem turnirju ni izgubil niti enega niza. Na letošnjem zaključnem turnirju ni izgubil niti enega niza, do finala tudi niti ene igre na svoj servis in je bil ves teden v severni Italiji suvereno navdušujoč. V obračunu z Carlosom Alcarazom je v prvem nizu osvojil vse svoje servisne igre, nato pa zmagal v "tie breaku".
Toda v začetni igri drugega niza je z dvema dvojnima napakama pomagal tekmecu, da si je priboril prednost odvzema servisa. V šesti igri pa je to prednost izničil, nato pa "break" dosegel še enkrat, s tem pa si priboril nagrado 5,07 milijona evrov.
V svojem 34. finalu je osvojil 25. zmago, šest turnirjev je dobil letos, ko je izgubil tudi štiri finalne obračune, vse proti Alcarazu.
Sinner: V najinih dvobojih boste še uživali
"Za mano je odličen teden, ki se je končal s finalom, odigranim v vzdušju nogometnega stadiona. Vsekakor mi je to pomagalo, da sem premagal svojega največjega tekmeca, znanca z vseh pomembnejših turnirjev. Verjamem, da se bo najino rivalstvo nadaljevalo, jaz bom nato pripravljen, on zagotovo tudi. V najinih dvobojih boste še uživali," je dejal Italijan, ki se je letos uvrstil v finale vseh petih najpomembnejših turnirjev leta, skupaj z Alcarazom pa sta osvojila zadnjih osem turnirjev za grand slam.
Jannik Sinner in njegova srčna izbranka Laila Hasanović.
V medsebojnih dvobojih je zdaj izid 10:6 za Alcaraza, ki bo novo leto kljub porazu v Torinu končal kot prvi igralec sveta.
Med dvojicami sta se zmage veselila Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten. V finalu sta premagala Britanca Joeja Salisburyja in Neala Skupskega s 7:5 in 6:3.
Torino, zaključni turnir ATP (13,4 milijona evrov):
Finale:
Jannik Sinner (Ita, 2) : Carlos Alcaraz (Špa, 1) 7:6 (4), 6:3
