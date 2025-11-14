Sinner dobil še tretji dvoboj, zadnji finalist Auger-Aliassime

Jannik Sinner je dobil še tretji dvoboj skupinskega dela zaključnega turnirja najboljše osmerice ATP. V Torinu je v obračunu, ki ni odločal o ničemer, po uri in pol s 6:3, 7:6 premagal Američana Bena Sheltona. V neposrednem dvoboju za zadnje mesto v polfinaleu sta zvečer igrala Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime. Kanadčan je po dobrih dveh urah zmagal s 6:4 in 7:6.

Jannik Sinner si je že pred petkovim dvobojem zagotovil prvo mesto v skupini, potem ko je v prvih dveh krogih premagal Felixa Auger-Aliassima in Alexandra Zvereva. Kanadčan in Nemec pa sta med sabo igrala za drugo polfinalno vstopnico iz skupine Björna Borga, zmagovalca je med štiri že od četrtka čakal Carlos Alcaraz. Španec si je v skupini Jimmyja Connorsa prav tako zagotovil prvo mesto s tremi zmagami in tudi naziv številke 1 ob koncu leta. Z drugega mesta je v polfinale napredoval Alex de Minaur, ki se bo v soboto meril s Sinnerjem.

Drugi igralec sveta Sinner ni imel težav s Sheltonom. V prvem nizu je dvakrat odvzel servis Američanu, v drugem pa je Shelton igral nekoliko bolje in po zaslugi boljšega začetnega udarca izsilil podaljšano igro, a vseeno ostal brez osvojenega niza v še osmem zaporednem dvoboju proti Italijanu. Ta je v medsebojnih obračunih zdaj boljši z 8:1, po porazu v Šanghaju na njuni prvi tekmi pred dvema letoma je nato nanizal 19 zaporednih dobljenih nizov.

Felix Auger-Aliassime Foto: Reuters

ATP, zaključni turnir, četrtek:



Jannik Sinner (Ita, 2) : Ben Shelton (ZDA, 5) 6:3, 7:6

Felix Auger-Aliassime (Kan, 8) -:Alexander Zverev (Nem, 3) 6:4, 7:6

Lestvica:



Skupina Jimmy Connors:



Carlos Alcaraz (ŠPA) 3 zmage - 0 porazov

Alex De Minaur (AVS) 1 – 2

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 2

Lorenzo Musetti (ITA) 1 – 2 Carlos Alcaraz (ŠPA) 3 zmage - 0 porazovAlex De Minaur (AVS) 1 – 2Taylor Fritz (ZDA) 1 – 2Lorenzo Musetti (ITA) 1 – 2 Skupina Björn Borg:



Jannik Sinner (ITA) 3 zmage – 0 porazov

Felix Auger-Aliassime (KAN) 2 – 1

Alexander Zverev (NEM) 1 – 2

Ben Shelton (ZDA) 0 – 23

Na turnirju ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.