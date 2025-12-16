Vodilni predstavniki združenja profesionalnih igralcev tenisa ATP so napovedali uvedbo pravila o ekstremni vročini, ki bo začelo veljati leta 2026. V združenju ATP so se za uvedbo pravila odločili zaradi številnih kritik igralcev, povezanih z nevzdržnimi razmerami za igro na nekaterih turnirjih.

Pravilo že velja na ženski turneji WTA in na odprtem prvenstvu v Avstraliji.

"Ali želite, da igralec umre na igrišču?" je oktobra spraševal 15. igralec sveta Danec Holger Rune, ki je trpel na turnirju v Šanghaju, kjer so temperature presegale 30 stopinj Celzija ob 80-odstotni relativni vlažnosti.

Za zaščito igralcev, ki tekmujejo v ekstremnih razmerah, bo lahko vsak udeleženec turnirja v tretjem nizu zahteval desetminutni odmor za ohladitev, če bo indeks, ki upošteva temperaturo, vlažnost in veter, v prvih dveh nizih dosegel 30,1, so sporočili iz ATP.

Dvoboj pa bodo takoj prekinili, če bo ta indeks presegel 32,2.

Novo pravilo je namenjeno zaščiti zdravja igralcev, pa tudi izboljšanju pogojev za gledalce, sodnike, pobiralce žog in organizacijsko ekipo turnirja, so poudarili pri ATP.

Do zdaj so bile odločitve glede igralnih pogojev, povezanih z vremenom, zlasti vročino, v pristojnosti nadzorne osebe turnirja, ki je sprejemala odločitve v posvetovanju z zdravniškimi ekipami in lokalnimi organizatorji.

Nova sezona ATP se bo začela 2. januarja v Avstraliji s pokalom United, prva turnirja v sezoni 2026 pa načrtujejo 5. januarja v Brisbanu v Avstraliji in Hongkongu.

Preberite še: