A. T. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
12.37

Osveženo pred

49 minut

Četrtek, 4. 12. 2025, 12.37

49 minut

Mešana sporočila Serene Williams o morebitni vrnitvi na teniška igrišča

Avtorji:
A. T. K., STA

Serena Williams | Serena Williams govorice o vrnitvi na teniška tekmovanja zanika, pa vendar ... | Foto Guliverimage

Serena Williams govorice o vrnitvi na teniška tekmovanja zanika, pa vendar ...

Foto: Guliverimage

Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je obvestila agencijo za teniško integriteto (Itia), da želi biti spet vključena v protidopinška testiranja, kar spodbuja namigovanja o vrnitvi 44-letnice na turnirje. Vendar pa je kasneje napoved o morebitni vrnitvi zelo omilila, češ da se ne namerava vrniti v šport, je poročal britanski BBC.

Ena najbolj priljubljenih in najuspešnejših igralk tenisa, ki je osvojila 23 naslovov za veliki slam v posamični konkurenci, se je po odprtem prvenstvu ZDA leta 2022 upokojila.

Mednarodna agencija za integriteto tenisa je za BBC Sport potrdila, da je 44-letna šampionka spet na seznamu igralcev, registriranih za testiranje na prepovedana snovi v športu. Njeno ime se pojavlja tudi v najnovejšem dokumentu, ki ga je organizacija objavila 6. oktobra.

Le nekaj ur po tem, ko je bilo razkrito, da se je ponovno prijavila na seznam registriranih športnikov za protidopinška testiranje, je Williams na družbenih omrežjih objavila: "Ne bom se vrnila. Ta vroča novica, ki se je razširila kot požar, je nora."

Zakaj si sploh želi biti na seznamu?

Zakaj bi Williams prosila, da se njeno ime doda na seznam, ne da bi nameravala ponovno igrati, je stvar presoje in najbolj divjih ugibanj, saj uvrstitev na seznam samodejno pomeni vabilo uradnikom za doping na obisk, se ob tem sprašujejo pri BBC.

Vsaka aktivna igralka je podvržena testiranju izven tekmovanja. Uvrščeni na seznamu za testiranje, ki ga večinoma sestavljajo 100 najboljših igralcev posameznikov, dvojic in igralcev na invalidskih vozičkih ter športniki, ki se vračajo, morajo uradnikom sporočiti, kje bodo eno uro vsak dan.

Williams ni bila nikoli navdušena nad besedo upokojitev, raje je rekla, da se je leta 2022 "oddaljila" od športa.

Vsaka upokojena igralka se mora šest mesecev pred ponovnim profesionalnim tekmovanjem prijaviti na testiranje izven tekmovanja.

Ni natančno znano, kdaj je Williams zaprosila za ponovno uvrstitev na seznam. Če se upoštevata možen datum 6. oktober, bi se v tem primeru po pretečenih šestih mesecih "karantene" vrnila že aprila.

