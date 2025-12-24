Kje bo zapadlo največ snega?

Največ možnosti za bel božič je letos na Štajerskem, kjer bo sneženje najizrazitejše, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Na Primorskem od danes pa do četrtka zjutraj zaradi močne burje velja oranžno opozorilo. V prometno-informacijskem centru pričakujejo zgoščen promet tudi okoli nakupovalnih središč.

Dopoldne se bodo po napovedih Arsa padavine razširile nad vso Slovenijo. Snežilo bo večinoma po nižinah v notranjosti države, v ljubljanski kotlini pa se bosta ponekod mešala sneg in dež. Sneženje bo najizrazitejše na vzhodu države.

Oranžno opozorilo za Primorsko

Temperature se bodo gibale od –1 do 2 stopinji Celzija, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Na Primorskem bo od srede zgodaj zjutraj do četrtka zjutraj pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala sto kilometrov na uro, drugod bo zapihal severovzhodni veter.

Do konca tedna oblačno vreme

Za božič bo oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem se bo jasnilo, veter pa bo slabel. V petek bo po državi pretežno oblačno, na Primorskem pa bo jasno, a bo še pihala šibka do zmerna burja.

Na cestah več gneče

Tudi v prometno-informacijskem centru voznikom svetujejo spremljanje vremenske napovedi ter da se na pot odpravijo prej kot običajno.

Zaradi večjega števila prireditev na prostem pričakujejo visoko gostoto prometa na mestnih ulicah in trgih, pa tudi v bližini večjih nakupovalnih središč. Voznikom priporočajo, naj pred odpravo na pot pregledajo stanje na cestah po državi in tujini ter se seznanijo z možnostjo počitka ali parkiranja.

Na božič ter dan samostojnosti in enotnosti pa velja tudi omejitev tovornega prometa.