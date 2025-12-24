Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Sreda,
24. 12. 2025,
4.00

6 ur, 57 minut

Praznični glamur po vzoru Nine Bolhar: tako boste ustvarili popoln božični stajling

Taja Kaja Cekuta

Nina Bolhar | Praznični glamur po vzoru slovenske vplivnice: tako boste ustvarili popoln božični stajling | Foto Instagram

Praznični glamur po vzoru slovenske vplivnice: tako boste ustvarili popoln božični stajling

Foto: Instagram

Slovenska modna vplivnica Nina Bolhar na družbenih omrežjih pogosto deli trenutke iz svojega življenja – tudi stajlinge, ki so vedno premišljeni in navdihujoči. Lani je za božično večerjo izbrala čudovit videz v belem, ki je popoln za praznične dni. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Bela satenasta obleka 

Glavni kos stajlinga je bila elegantna satenasta obleka v snežno beli barvi. Nina je izbrala obleko v prefinjenem kroju z rahlim padanjem in subtilnimi detajli, kot so nežni naborki. Tak kos je primeren za vsako praznično priložnost, saj združuje preprostost in eleganco. 

Fotogalerija
1
 / 7

Dodatek belega krzna 

Če želite ustvariti pravo zimsko pravljico, je krzno odličen dodatek. Nina je izbrala bel krznen šal, kar je videzu dodalo kanček luksuza in topline. Tak kos ne dopolni le obleke, ampak poskrbi tudi za udobje in zaščito pred mrazom med prazničnimi večeri. 

Fotogalerija
1
 / 5

Preberite še:

moda
Trendi Zimska eleganca: jakne iz umetnega krzna, ki jih letos ne smete spregledati
moda
Trendi Trend, ki je presenetil vse modne navdušenke
Jane Birkin
Trendi Frufru po navdihu Jane Birkin se vrača v modo
Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... prazniki prazniki božična večerja Nina Bolhar
