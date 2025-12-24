Praznični glamur po vzoru Nine Bolhar: tako boste ustvarili popoln božični stajling

Slovenska modna vplivnica Nina Bolhar na družbenih omrežjih pogosto deli trenutke iz svojega življenja – tudi stajlinge, ki so vedno premišljeni in navdihujoči. Lani je za božično večerjo izbrala čudovit videz v belem, ki je popoln za praznične dni. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Bela satenasta obleka

Glavni kos stajlinga je bila elegantna satenasta obleka v snežno beli barvi. Nina je izbrala obleko v prefinjenem kroju z rahlim padanjem in subtilnimi detajli, kot so nežni naborki. Tak kos je primeren za vsako praznično priložnost, saj združuje preprostost in eleganco.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Dodatek belega krzna

Če želite ustvariti pravo zimsko pravljico, je krzno odličen dodatek. Nina je izbrala bel krznen šal, kar je videzu dodalo kanček luksuza in topline. Tak kos ne dopolni le obleke, ampak poskrbi tudi za udobje in zaščito pred mrazom med prazničnimi večeri.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preberite še: