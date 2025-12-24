Božično-novoletni prazniki so čas, ko se tempo življenja malo upočasni in lahko trenutke izkoristimo za preživljanje časa s tistimi, ki so nam najbližje, so se strinjali politiki in znani Slovenci, ko smo jih vprašali, kaj jim pomenijo prihajajoči praznični dnevi. Kot so povedali za Siol.net, je to predvsem obdobje, ko naredijo osebno inventuro preteklega leta, zberejo svoje misli, se spočijejo in pripravijo na vse izzive, ki jih prinaša novo leto.

Ministra Hana napolnijo pristni domači pogovori, dobra družba in opomnik, da življenje ni samo služba, sestanki in projekti. Foto: STA Da prazniki zanj predstavljajo mir in čas, ko se lahko malo ustaviš, nam je povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. "Ko pogledaš čez leto, ki je za tabo – kaj ti je uspelo, kaj bi lahko naredil bolje, predvsem pa, kje so ljudje, ki te imajo radi in ti stojijo ob strani," je dejal. Najbolj ga napolnijo prav pristni domači pogovori, dobra družba in opomnik, da življenje ni samo služba, sestanki in projekti. Če se spomni preteklih let, v njihovem domu v tem času nimajo prestižne dekoracije. "Naš dom krasijo lučke, nekaj okrasov, ki jih imamo že vrsto let, in božično drevo, ki ga okrasimo skupaj. Vedno izpade malo po domače, nič instagramersko, ampak je naše. In iskreno, takšne stvari mi pomenijo največ," je dodal.

Decembrski nastopi imajo poseben čar

Za pevko Tajo Padežnik se med prazniki vsaj za nekaj dni ustavi čas. "Brez slabe vesti počivam in se družim z najbližjimi. Vedno rada pogledam tudi kakšen film in vsako leto komaj čakam, da bo na sporedu Sam doma, da pogledam vse dele. Letos sem enega že pogledala (smeh, op. p.)," nam je zaupala. Zanjo so prazniki čas, ko si napolni baterije in se pripravi na konec leta, "ki bo tudi letos pester in večinoma obarvan s praznovanjem na prazničnih odrih". Ob tem dodaja, da imajo decembrski nastopi res poseben čar, saj lahko med obiski različnih krajev opazuje različna mesta in primerja njihovo okrasitev.

Premier je pretekli teden z ženo priredil prednovoletni dobrodelni sprejem. Foto: STA Za premierja Roberta Goloba so prazniki trenutek, ko lahko zadiha drugače. "Ko se vsaj za nekaj dni umaknem iz vsakdanjega ritma in čas namenim tistim, ki mi pomenijo največ. To je čas za bližino, pogovor in razmislek. Kaj smo letos naredili dobro. Kaj lahko v prihodnje naredimo še bolje. In predvsem, kako ostati zvest tistemu, kar nas navdihuje," nam je povedal.

Praznični dnevi za zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel predstavljajo dragocen čas, ki ga nameni tistim, ki ji v življenju pomenijo največ, ter priložnost, da z njimi deli veselje, bližino in prijetno vzdušje.

Predsednica DZ rada obišče praznične sejme

V času božiča in novega leta se predsednica državnega zbora umiri. Foto: Osebni arhiv Urške Klakočar Zupančič V času božiča in novega leta se predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič umiri, obišče sorodnike in prijatelje, ki jih že dolgo ni videla, predvsem pa se veseli sprehodov po okrašenih mestih, obiska božičnih in novoletnih sejmov ter tople pijače z dobro družbo, so sporočili iz njenega kabineta. "Zelo ji prija tudi ogled kakšnega dobrega filma ali branje dobre knjige pod toplo odejo," so dodali.

"Novoletni prazniki so čas za počitek in osebno inventuro. Ponavadi preletim preteklo leto in pregledam, s čim sem zadovoljen. Novoletnih zaobljub si ne zadajam, imam pa v rokavu vedno nove načrte," je za Siol.net povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. "Praznično okraševanje je vedno velik izziv, če si dom deliš z dvema navihanima psičkama. Pasji lastniki bodo gotovo razumeli," je dejal.

Komik Perica Jerković je izpostavil, da ni veren, a mu božič kot običaj, ki je starejši od vseh aktualnih ver na tem koncu svetu, pomeni veliko, saj v družino vnese mir in spokoj. "Obenem je zame to ponavadi konec hektičnega obdobja prednovoletnih nastopov, ki se ga tudi veselim. Tudi novo leto je zelo dobrodošel reset (ponastavitev, op. p.)." Ob tem je dodal, da je praznična okrasitev v njihovi družini vedno enaka, in sicer "umetna jelka, izkopana izpod krame v kleti. Smo pa eko."

Pevcu Gašperju Riflju božič že od nekdaj pomeni veliko. "Nekako imam rad trenutke, ko se skupaj zberemo vsi, ki se imamo radi, da se vsaj za kakšen dan tempo življenja umiri, da si vzamemo čas za stvari, ki so zares pomembne," pravi.

Obrambnega ministra delo na kmetiji osrečuje in "hkrati poskrbi, da ostajam v telesni kondiciji". Foto: Ana Kovač

Da je čas praznikov, še posebej božiča in novega leta, čas za počitek po napornem letu in premislek, nam je povedal obrambni minister Borut Sajovic. Po njegovem mnenju je pomembno, da poskrbimo tudi za fizično in psihično kondicijo, kar je v njegovem primeru predvsem delo na kmetiji, "ki me osrečuje in hkrati poskrbi, da ostajam v telesni kondiciji, in pomaga pri doseganju notranjega miru". Veseli ga, da v prazničnem obdobju na ministrstvu za obrambo že vrsto let ohranjajo tradicijo zbiranja božičnih in novoletnih daril za otroke, ki jih predajo Zvezi prijateljev mladine, oni pa poskrbijo, da ta darila v prazničnih dneh dobi čim več otrok. "Vsak dan, ko se na poti v pisarno sprehodim mimo okrašenega božičnega drevesa s kupom daril za otroke, ki jih pod drevo postavijo naši zaposleni, me prevzame zadovoljstvo, da smo ljudje sočutni in znamo poskrbeti tudi za tiste, ki jim je to darilo edino, ki ga prejmejo ob teh praznikih," izpostavi. Vsako leto v tem času se minister udeleži tudi kulturne prireditve božičnica, "ki nas spomni na pomen božiča, na družino in s predajo luči miru tudi na to, da si po najboljših močeh prizadevamo za mir doma in v svetu".

"Prazniki so zame predvsem priložnost za umiritev, hvaležnost in iskren pogled na leto, ki se izteka," je za Siol.net povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pravi, da jo ves december spremlja občutek topline, "ki ga v tem času ustvarijo ljudje – družina, prijatelji, sodelavci, predvsem pa tisti, ki jih srečujem na številnih dogodkih po Sloveniji in s katerimi si namenimo prijazno besedo ali misel."

V obdobju zelo napornega in delovnega decembra so prazniki čas za družino in počitek, pravi glasbenik Dejan Krajnc (poznamo ga tudi pod imenom Dejan Dogaja). "To je edinih nekaj dni, ko smo decembra res doma, brez hitenja in nastopov," dodaja.

Ministrica med prazniki skuša odklopiti službene obveznosti. Foto: Osebni arhiv Alenke Bratušek

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ima med prazniki več prostega časa, ki ga preživi s tistimi, ki jih ima najraje. "Malo več kuhamo, če vreme dopušča, tudi 'športamo'. Družimo se tudi s sosedi in prijatelji, za katere med letom zmanjka časa. Predvsem pa je to čas, ko skušamo odklopiti službene obveznosti in se spočiti, čeprav pri moji službi to ne gre čisto," je povedala in izrazila željo, da bodo letošnji prazniki lepi in mirni za vse.

Tudi ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon božično-novoletni prazniki pomenijo veliko, saj so dnevi bolj lahkotni in si lahko privošči nekaj počitka. "Prinesejo mi trenutke za nekaj več rekreacije in preživljanja dni na zraku. Vsega, kar mi je čez leto primanjkovalo, sploh ob mnogih aktivnostih, povezanih z dveletnim članstvom Slovenije v Varnostnem svetu OZN – ta čas bo prišel prav za zbiranje misli in vtisov leta 2025," nam je povedala ministrica.

