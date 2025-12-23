Prihajajoči božično-novoletni prazniki, ki jih Slovenci najpogosteje preživimo z družino ali najbližjimi prijatelji, so tik pred vrati. To je čas, ko se sicer polni urniki vsaj za nekaj dni umirijo ter si lahko vzamemo več časa drug za drugega, počitek in aktivnosti, za katere nam med letom pogosto zmanjka časa. Preverili smo, s kom in kje bodo božič in novo leto praznovali slovenski politiki in znani Slovenci.

Predsednica državnega zbora bo najverjetneje silvestrovala v Kopru. Foto: Gaja Hanuna Tako kot vsako leto bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič božič in novo leto praznovala s svojo družino. Božični večer in božični dan vedno preživi s starši v Sevnici, novo leto pa bo letos pričakala na prostem v Kopru, kjer njen partner Bor Zuljan nastopa s skupino Šank Rock. "Vmesni dnevi bodo namenjeni delu, če pa bo le mogoče, si bo kakšen trenutek utrgala za družinsko smučanje, če bodo temu naklonjene tudi vremenske razmere," so sporočili iz njenega kabineta.

Delovno silvestrovo Luke Seška

Luka Sešek, pevec Ansambla Saša Avsenika, božič vsako leto preživi v družinskem krogu. Kot nam je povedal, je običajno zadolžen za pripravo glavnih jedi božične večerje: "Upam, da bom tudi letos 'napadel' glavne jedi, ker se s takšnimi stvarmi kar dobro znajdem." Za novo leto bo v Kranjski Gori, kjer ima ansambel nastop, "tako da bo bolj delovno obarvano".

Premier Robert Golob bo praznične dni preživel v družinskem krogu. Kot je razkril, bo najverjetneje silvestroval v Ljubljani: "Zadnja leta se udeležujem silvestrovanj na prostem. Po mojem bo letos enako." Ob tem je dodal, da so božično-novoletni prazniki namenjeni temu, "da si vzamemo čas zase, za svoje najbližje, da razmislimo o tem, kaj smo naredili, kaj še bomo, predvsem pa, da se prepustimo občutku čarobnosti in topline".

Božič in novo leto bo Pirc Musar praznovala v krogu svoje družine in prijateljev. Foto: STA Božični večer bo za predsednico republike še delaven. Tako kot vsako leto bo Nataša Pirc Musar namreč obiskala tiste, ki zaradi narave svojih poklicev med prazniki ne morejo biti s svojimi družinami, "hkrati pa skrbijo, da ne glede na praznične dni državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci dobimo vso potrebno oskrbo, če jo potrebujemo". "Za njihovo predano delo se jim že vnaprej zahvaljujem," je povedala za Siol.net. Božič in novo leto pa bo tudi letos praznovala v krogu svoje družine in prijateljev. "To je čas, ki ga namenimo drug drugemu – brez protokola in brez urnikov. Novo leto običajno pričakamo zelo preprosto, v družbi najbližjih in prijateljev, kjer se pogovorimo, nasmejimo in si vzamemo trenutek zase," je še dodala.

Preživljanje časa z najbližjimi

Dejan Krajnc bo božič prvič preživel s sinom. Foto: Žan Zajc Za glasbenika Dejana Krajnca, ki ustvarja pod imenom Dejan Dogaja, bo letošnji božič še posebej čaroben. To bo namreč prvi skupni božič z njegovim sinom Levom, ki sta se ga s partnerko Kiaro razveselila maja. "Za božični večer se tradicionalno dobimo pri Kiarini družini, kjer njena mami pripravi res obilno večerjo, potem pa odpiramo darila in se družimo pozno v noč," pravi. Novo leto bo tradicionalno pričakal na odru – z njegovo skupino letos silvestrujejo v Bovcu, dopoldne pa imajo koncert še v Sodražici.

Tudi minister za obrambo Borut Sajovic bo božične in novoletne praznike preživel v krogu družine. Kot pravi, se bo posvetil predvsem vnukinji in trem vnukom, za katere ima med letom zaradi številnih službenih obveznosti premalo časa. Za silvestrovo pa bosta s soprogo obiskala enega od kulturnih dogodkov v Ljubljani. Med prazniki ne bo le počival, temveč bo čas izkoristil tudi za delo na kmetiji. Kot je dejal za Siol.net, ga namreč čakajo spravilo drv, oskrba živali in druga dela, ki jih na samooskrbni kmetiji nikoli ne zmanjka. "Glede na to, da se z daljšanjim dnem po novem letu počasi prebuja tudi narava, se hkrati začenja tudi priprava na novo kmetijsko sezono," je še dodal.

Ministrica Fajon se bo med prazniki družila s soprogom in prijatelji. Foto: STA Zaradi intenzivnega in napornega leta se ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon prihajajočih praznikov še posebej veseli. "Letos sem imela malo časa zase, za moje najbližje in hobije, zato bom praznične dni v prvi vrsti izkoristila za druženje s soprogom in prijatelji ter se poskušala spočiti, naspati in prebrati kakšno knjigo," nam je zaupala. Kot je dodala, prazniki zanjo minejo prehitro, ker v tem času poskuša obiskati vse in se družiti z vsemi, ki ji pomenijo veliko: "Čas je tako dragocen, da bom cenila vsak prijeten trenutek v krogu najbližjih in si napolnila baterije za prihajajoče izzive."

Zadnji dan v letu bo marsikdo na odru

"Letos imam odgovor na obe tradicionalno tečni vprašanji," nam je povedal stand-up komik Perica Jerković. Tako za božič kot za silvestrovo sta na njegovem urniku predstavi. Za božič namreč nastopa v ptujski Areni Campus Sava, za novo leto pa v Avditoriju Portorož. "In oboje zaključim tako, da uspem še del večera preživeti z najbližjimi," je pojasnil.

Za ministra Hana gre politika v času praznikov "vsaj za kak dan na stran". Foto: STA V krogu družine bo božič in novo leto preživel tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Kot nam je zaupal, je to tisti čas, "ko telefoni malo utihnejo, politika gre vsaj za kak dan na stran, jaz pa se vrnem k svojim najbližjim – tja, kjer te nihče ne gleda kot ministra, ampak kot moža in očeta".

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek božič vedno preživi doma z družino, za novo leto pa se ji pridružijo še prijatelji. "Z možem nikakor ne marava bučnih zabav z veliko ljudmi, raje v dvoje, tudi če pred televizorjem s kakšnim dobrim filmom," nam je pojasnila Bratušek. Posebnih načrtov za silvestrski večer medtem še nimata.

Gašper Rifelj letos po dolgem času za silvestrovo ne bo na odru. Foto: Mediaspeed V družini pevca Gašperja Riflja za božič ne manjka odlične hrane, petja in zvokov kitare. "Odkar imam otroka, je še posebej živahno in vsi zelo nestrpno čakamo, kaj bo prinesel Božiček, tako da mi božič pomeni res veliko in se ga vsako leto zelo veselim," pravi. Ker prvič po dolgem času ne bo na odru, bo novo leto letos pričakal v družbi prijateljev. "Glede na to, da je bilo leto 2025 zame v marsičem prelomno, mi zelo 'paše', da bo skok v leto 2026 umirjen in z ljudmi, ki jih imam rad," še dodaja.

S svojimi družinami bosta za letošnje praznike tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki nam je povedal, da bolj zavzeto kot božič sicer praznuje novo leto, "zato se veselim praznovanja v tem krogu".

Taja Padežnik v mesecu decembru veliko časa preživi na odrih. Foto: Osebni arhiv Taje Padežnik

Pevka Taja Padežnik je za Siol.net povedala, da bo božič tradicionalno praznovala doma, z najbližjimi. Njena družina se na predbožični večer vsako leto zbere doma, kjer skupaj pripravijo božično večerjo. "Najboljši del pa seveda sledi po večerji, to je odpiranje daril, ki se ga vedno zelo veselim," je še dodala. Ker je spremljevalna pevka v skupini Dejana Dogaja, bo tako kot on silvestrovala na odru v Bovcu, še pred tem pa dopoldne v Sodražici. "Ja, na zadnji dan leta bomo prevozili kar nekaj kilometrov," se je pošalila.

