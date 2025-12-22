Babica in dedek Damjana Murka praznovala diamantno poroko

Babica in dedek štajerskega pevca Damjana Murka sta pretekli konec tedna praznovala diamantno poroko – 60 let poročenega življenja. Ob tem jubileju ju je njun vnuk pripeljal na isti kraj, na katerem sta si pred šestimi desetletji dahnila usodni da.

Na dogodku so bili, kot je razvidno iz kolaža fotografij, ki jih je delil Damjan Murko, prisotni tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je znova opravil obred, pevec Isaac Palma, ki je ob spremljavi klaviaturista Romana Sarjaša na obredu zapel pesem Ave Maria. Na pomembnem dogodku seveda ni manjkala niti Damjanova žena Maja ter Murkova ožja družina.

Pripeljal ju je na isto mesto, kjer sta se poročila, in sicer zaradi hvaležnosti

"Pred 60 leti sta si na tem istem kraju, ob isti uri, obljubila večno ljubezen. Včeraj sem ju pripeljal nazaj, ne zaradi obletnice, ampak zaradi hvaležnosti," je ob visokem jubileju svojih starih staršev v objavi zapisal Murko in dodal:

"Babica in dedek. Dve srci, ki sta vse življenje dajali. Tudi meni. Pred vsem. Vedno. Če sta onadva nekoč dala vse zame, je to, kar sem pripravil za vaju, najmanj, kar lahko vrnem. Ljubezen, ki traja 60 let, ni naključje. Je odločitev. Vsak dan znova," je še zapisal štajerski pevec in samopromotor.

