"Želim pa spregovoriti nekaj besed o Ukrajini," je po finalnem porazu turnirja v Brisbaneu povedala ukrajinska teniška igralka Marta Kostjuk.

Marta Kostjuk je v finalu igrala proti Belorusinji Arini Sabalenka. Prva igralka sveta jo je na koncu premagala z izidom 6:4, 6:3.

Že nekaj časa je jasno, da igralki nista v najboljših odnosih, predvsem zaradi vojne med Rusijo in Ukrajino, kar pa je bila tudi glavna tema njenega govora po dvoboju. Kostyuk in ostali ukrajinski igralci se že nekaj časa ne rokujejo z ruskimi in beloruskimi športniki.

Kostjuk so leta 2023 na OP Francije celo žvižgali, ker se ni želela rokovati. Njun odnos še dodatno zapleta dejstvo, da je bila Ukrajinka dobra prijateljica španske teniške igralke Paule Badosa. A so se njuni odnosi ohladili, potem ko je vmes prišla Arina Sabalenka. Sabalenka in Badosa sta danes zelo dobri prijateljici in tudi skupaj igrata v igri dvojic.

Njena sestra spi pod tremi odejami

Ukrajinka je svoj govor po finalu izkoristila, da je spregovorila o Ukrajini in o tem, kako vsak dan igra z bolečino v srcu zaradi dogajanja doma. "Najprej se želim zahvaliti vsem prostovoljcem, pobiralcem žogic in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega turnirja. Hvala tudi izjemnemu občinstvu ta teden. Imela sem res lep teden. Bilo je čudovito igrati pred vami,” je uvodoma povedala 23-letna teniška igralka in v nadaljevanju odprla precej bolečo in občutljivo temo.

"Rada bi povedala še nekaj besed o Ukrajini. Vsak dan igram z bolečino v srcu, saj je na tisoče ljudi trenutno brez elektrike in tople vode. Zunaj je minus 20 stopinj Celzija, zato je tako res zelo težko preživeti vsak dan. Tukaj v Brisbaneu je zelo vroče, zato si je to težko predstavljati, a moja sestra doma spi pod tremi odejami, ker je tako mrzlo. Zelo vesela sem bila tudi, ko sem ta teden videla toliko ukrajinskih navijačev in zastav na tribunah," je še povedala Kostyuk in ob tem povsem pozabila omeniti svojo nasprotnico, medtem ko ji je prva igralka sveta vseeno čestitala v svojem govoru, a zdelo se je, da Ukrajinka njenih besed ni resno vzela.

"Samo želela sem se prepričati, da vidi pravo sliko." Foto: Paula Badosa/Instagram

Med njima se je zaiskrilo že lani oktobra

Marta Kostjuk je oktobra lani v enem izmed intervjujev dvignila precej prahu, ko je namignila, da imajo nekatere igralke več testosterona kot druge. Izpostavila je predvsem Arino Sabalenka in Poljakinjo Igo Swiatek. Ta izjava je dobila velike razsežnosti, saj se je o tem govorilo tudi izven športnih medijev.

"Res je smešno, da sploh razpravljamo o komentarjih nekoga, kot je Marta Kostjuk, saj tukaj vidim le izgovore. Pravzaprav je smešno, ker gre za močno dekle. Najverjetneje ima več mišic kot jaz, saj je videti zelo dobro pripravljena," je 27-letna Belorusinja povedala v oddaji Piers Morgan Uncensored.

V času objave intervjuja s Kostjuk je Sabalenka skupaj s svojo teniško prijateljico Paulo Badoso počitnikovala v Dubaju. Nekaj dni po tem je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam objavila vrsto fotografij v kopalkah. Morgan jo je vprašal, ali je bil to na nek način odgovor Ukrajinki. "Samo želela sem se prepričati, da vidi pravo sliko," je bila jasna Sabalenka.

