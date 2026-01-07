Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Sreda,
7. 1. 2026,
9.02

Osveženo pred

12 minut

teniški globus Tamara Zidanšek

Sreda, 7. 1. 2026, 9.02

12 minut

Teniški globus, 7. januar

Tamara Zidanšek v četrtfinalu Canberre

Avtorji:
B. B., STA

Tamara Zidanšek | Tamara Zidanšek je zelo dobro začela sezono. | Foto Tenis Slovenija

Tamara Zidanšek je zelo dobro začela sezono.

Foto: Tenis Slovenija

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je z zmago s 7:6 (5), 2:6, 6:3 nad Tajko Lanlana Tararudee uvrstila v četrtfinale teniškega turnirja WTA 125 v Canberri, ki služi kot priprava na prvi grand slam sezone v Melbournu. Njena naslednja tekmica bo 24-letna Joanna Garland s Tajvana.

Zidanšek potrjuje dobro formo. Na turnir v avstralski prestolnice se je prebila skozi kvalifikacije, nato presenetila četrtopostavljeno Lucio Bronzetti iz Italije, ponoči pa dosegla že peto zmago v novem koledarskem letu.

V dvoboju s Tararudee je uvodni niz trajal več kot eno uro. Konjičanka ni znala obdržati prednosti z 2:0, saj je tekmica poravnala na 4:4 in šele v končnici "tie breaka" je Slovenka dobila zaporedni točki za zmago s 7:5. Tajka je v tretji in peti igri odvzela servis Zidanšek za vodstvo s 4:1 in brez težav izenačila.

Odločal je tretji niz, kjer je tekmica nadaljevala z dobro igro in povedla z 2:0. Slovenka pa je takoj poravnala in v osmi igri odvzela Tajki servis za vodstvo s 5:3, tekmici nato ponudila točko za izenačenje, ki je ni izkoristila in sama dvignila roke v znak zmage po dveh urah in pol igre.

* Izidi:
- Hongkong, ATP 250 (730.000 dolarjev):
- 1. krog:
Juncheng Shang (Kit) - Francisco Comesana (Arg) 6:4, 6:4;

- Brisbane, ATP 250 (690.140 dolarjev):
- 2. krog:
Alex Michelsen (ZDA) - Learner Tien (ZDA/8) 6:4, 6:2;
Danil Medvedjev (Rus/1) - Frances Tiafoe (ZDA) 6:3, 6:2;
Sebastian Korda (ZDA) - Jiri Lehecka (Češ/3) 6:3, 1:2 - predaja;

- Brisbane, WTA 500 (1.206.446 dolarjev):
- 1. krog:
Jessica Pegula (ZDA/4) - Anna Kalinskaya (Rus) 6:2, 2:6, 6:4;
Dajana Jastremska (Ukr) - Leylah Fernandez (Kan/13) 6:1, 6:2;
Aleksandra Sasnovič (Blr) - Clara Tauson (Dan/8) 6:2, 6:3;
Ljudmila Samsonova (Rus/10) - Emerson Jones (Avs) 6:4, 6:1;
Linda Noskova (Češ/9) - Magdalena Frech (Pol) 6:7 (5), 6:4, 6:4;

- Auckland, WTA 250 (283,347 dolarjev):
- 2. krog:
Francesca Jones (VBr) - Sinja Kraus (Avt) 1:6, 6:4, 6:1;
Xinyu Wang (Kit/7) - Renata Zarazua (Meh) 7:5, 6:4.

teniški globus Tamara Zidanšek
