Avtor:
STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
10.03

Lestvica WTA, 5. januar

Arina Sabalenka na vrhu, Kaja Juvan edina Slovenka v top 100

Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Arina Sabalenka je teniško sezono 2026 pričakala na vrhu svetovne lestvice. Belorusinja je med tekmovalnim premorom formo vzdrževala tudi z nastopom na ekshibicijskem dvoboju spopad spolov, kjer je gladko izgubila proti Avstralcu Nicku Kyrgiosu. Številka 2 je Poljakinja Iga Swiatek, 3 pa po novem Američanka Amanda Anisimova. Kaja Juvan je 99.

Sabalenka se že mudi na peti celini, potem ko je v Dubaju gladko izgubila proti šele 671. igralcu na svetovni lestvici Kyrgiosu, finalistu Wimbledona 2022, ki se je dlje časa boril s poškodbami.

Zdaj si želi povratni dvoboj, je povedala na prizorišču turnirja v Brisbanu, vendar ob klasičnih teniških pravilih. Nastop v Brisbanu ji bo služil kot priprava na prvi turnir za veliki slam v sezoni, odprto prvenstvo Avstralije. Tam bo po letih 2023 in 2024 napadala tretjo zmago, lani jo je v finalu zaustavila Američanka Madison Keys.

Med Slovenkami je na svetovni lestvici najboljša Juvan na 99. mestu, Veronika Erjavec je tik za njo na 103. mestu, Tamara Zidanšek pa je 156.

Polona Hercog je decembra v ekvadorskem Quitu osvojila turnir WTA 125, turnirska zmaga pa jo je s 672. popeljala na zdaj 333. mesto, Danila Jakupović je 336.

* Lestvica WTA (5. januar 2026):
  1.  (1) Arina Sabalenka (Blr)          10.490 točk
  2.  (2) Iga Swiatek (Pol)                8178
  3.  (4) Amanda Anisimova (ZDA)           6287
  4.  (3) Coco Gauff (ZDA)                 6273
  5.  (5) Jelena Ribakina (Kaz)            5850
  6.  (6) Jessica Pegula (ZDA)             5583
  7.  (7) Madison Keys (ZDA)               4335
  8.  (8) Jasmine Paolini (Ita)            4236
  9.  (9) Mira Andrejeva (Rus)             4125
 10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus)    3375
...
 99.(102) Kaja Juvan (Slo)                  770
103.(105) Veronika Erjavec (Slo)            754
156.(161) Tamara Zidanšek (Slo)             445
333.(334) Polona Hercog (Slo)               187
336.(337) Dalila Jakupović (Slo)            186
...

