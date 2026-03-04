V Avstraliji poteka azijski pokal v nogometu za ženske, kjer sodelujejo tudi iranske nogometašice, ki so poskrbele za prizor, ki močno odmeva po svetu. Med himno so namreč molčale.

Že uvodni dvoboj ženskega azijskega pokala je postregel s posebnim prizorom. Iranske nogometašice so pred začetkom tekme proti Južni Koreji kot običajno stale v vrsti, a ob zvokih državne himne so ostale popolnoma tiho. Torej niso pele. Ob trenutnih napetih razmerah na Bližnjem vzhodu je bila po mnenju nekaterih tišina iranskih nogometašic zelo močno sporočilo.

Na tribunah je bilo tudi nekaj iranskih navijačev. Foto: Reuters

Prizor v Gold Coastu v Avstraliji je zaradi vročih političnih razmer seveda pritegnil pozornost gledalcev. Le nekaj dni pred začetkom turnirja so namreč ameriške in izraelske sile izvedle vojaške napade na Iran, v katerih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Iran je kmalu za tem odgovoril z raketnimi in dronskimi napadi proti Izraelu in nekaterim drugim državam v regiji.

Napetost je bilo čutiti tudi na novinarski konferenci pred tekmo. Kapetanko Zahro Ganbari in selektorico Marzijeh Džafari so novinarji vprašali o smrti Hameneja v vojni v Iranu, a so novinarje hitro prekinili, saj da to ni tema novinarske konference.

Iranske nogometašice Foto: Reuters

Iranska reprezentanca zaradi žalovanja ne trenira

Razmere na Bližnjem vzhodu so že začele vplivati tudi na šport. Predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Tadž je priznal, da je zaradi napadov zelo negotova tudi priprava moške reprezentance na svetovno prvenstvo. "Po tem napadu težko govorimo o optimizmu glede svetovnega prvenstva. Našo državo so napadli in to je dogodek, ki ne bo ostal brez odgovora," je dejal za športni portal Varzesh3.

Iran je sicer že uvrščen na svetovno prvenstvo in bi moral junija v Los Angelesu igrati proti Novi Zelandiji, a iranska reprezentanca zaradi 40-dnevnega žalovanja po smrti vrhovnega voditelja trenutno sploh ne trenira.

Že leta 1998 niso peli himne

Pokojni Hamenej naj ne bi bil velik ljubitelj nogometa, vendar je dobro razumel moč športa in množic. V napetih političnih obdobjih so tekme v Iranu včasih igrali celo brez gledalcev, nogometaši pa so morali zelo paziti na svoje javne izjave. Leta 1998 na svetovnem nogometnem prvenstvu je Hamenej po znameniti zmagi Irana nad ZDA (2:1) zmago dojemal kot politični poraz arogantnega nasprotnika.

Iranska ženska reprezentanca Foto: Guliverimage

Ženske desetletja niso smele vstopiti na nogometni stadion

Položaj žensk v iranskem nogometu je bil dolga leta močno omejen. Pod vodstvom Alija Hameneja ženske več desetletij skoraj niso smele vstopati na stadione in spremljati nogometnih tekem v živo. Šele leta 2019 je Iran po velikem mednarodnem pritisku delno odprl vrata stadionov tudi za navijačice, vendar je njihov dostop še vedno omejen in strogo nadzorovan. Kljub temu se ženski nogomet v državi postopoma razvija, igralke pa pogosto postajajo tudi simbol družbenih sprememb.

Preberite še: