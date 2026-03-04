Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
12.17

Osveženo pred

19 minut

Preiskava se ne nanaša na poslovanje SDH

Kriminalisti preiskujejo gospodarski kriminal in korupcijo

Na. R., STA

SDH

SDH bo pristojnim organom tudi v prihodnje na voljo za razjasnitev vseh okoliščin, povezanih s preiskavo, so napovedali.

Foto: Bojan Puhek

Na območju več policijskih uprav danes potekajo hišne preiskave v povezavi s kaznivimi dejanji s področja gospodarskega kriminala in korupcije. Kriminalisti so obiskali tudi prostore Slovenskega državnega holdinga (SDH), kjer so pojasnili, da se je preiskava nanašala na upravljanje terjatev nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in ne na poslovanje SDH.

Preiskovalne aktivnosti na podlagi odredb pristojnega sodišča in pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva izvajajo ljubljanski kriminalisti v sodelovanju s kriminalisti in policisti iz različnih policijskih enot, so pojasnili na policiji.

Iz SDH so pred tem sporočili, da so kriminalisti danes obiskali sedež upravljavca državnih naložb, preiskava pa se je nanašala na upravljanje terjatev nekdanje DUTB, ki so bile prenesene na SDH ob njeni pripojitvi. Preiskava se tako ne nanaša na poslovanje SDH, so pojasnili v holdingu.

Zagotovili so, da konstruktivno sodelujejo s pristojnimi preiskovalnimi organi ter jim zagotavljajo vse relevantne informacije in zahtevano dokumentacijo.

Po neuradnih informacijah portala 24ur.com je glavni osumljeni Matej Pirc, ki je v preteklosti vodil SDH in bil tudi glavni izvršni direktor DUTB.

