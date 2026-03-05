Matej Pirc po kriminalističnih preiskavah odhaja iz SDH

Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v sredo preklicala vsa pooblastila izvršnemu direktorju za področje upravljanja terjatev Mateju Pircu. Ta je danes po pozivu uprave s funkcije nepreklicno odstopil in od petka ne bo več zaposlen na SDH, so sporočili iz družbe. Upravljanje terjatev bo do nadaljnjega neposredno vodila uprava SDH.

Matej Pirc se iz SDH poslavlja po sredinih kriminalističnih preiskavah, ki so potekale tudi v družbi in so bile osredotočene na upravljanje terjatev nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Pirc, ki je v preteklosti vodil SDH in bil tudi glavni izvršni direktor DUTB – ta je bila leta 2022 pripojena SDH – naj bi bil namreč glavni osumljeni v zadevi.

SDH, ki ga vodi Žiga Debeljak, je že v sredo, ko je kriminalistična preiskava še potekala, Pircu preklical vsa pooblastila. Uprava ga je pozvala k odstopu s funkcije, čemur je Pirc sledil. Odstopil je tudi s funkcije člana nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj, so navedli v SDH. Do nadaljnjega bo področje upravljanja terjatev neposredno vodila uprava SDH, s čimer bo, kot poudarjajo v družbi, zagotovljeno nemoteno izvajanje poslovnih aktivnosti na tem področju.

V revizijo ustreznosti prodajnih postopkov terjatev nekdanje DUTB

Uprava SDH je sicer tudi sklenila, da se izvede celovita revizija ustreznosti vseh prodajnih postopkov terjatev nekdanje DUTB, ki so bili v pristojnosti izvršnega direktorja Pirca in so potekali od pripojitve dalje.

"SDH bo tudi v prihodnje zagotavljal odgovorno, transparentno in skrbno upravljanje premoženja, skladno z najvišjimi standardi korporativnega upravljanja ter o vseh pomembnih nadaljnjih odločitvah na tem področju javnost tudi pravočasno obveščal," so še zagotovili v SDH.

V sredini preiskavi 12 osumljenih

Kaznivih dejanj gospodarskega kriminala, na katera se nanaša sredina kriminalistična preiskava, je osumljenih 12 fizičnih oseb. Policisti so eni odvzeli prostost, a so jo že v sredo izpustili. Predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenega suma storitve 20 kaznivih dejanj, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljanski kriminalisti so v sredo ob pomoči Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in kriminalistov nekaterih drugih sektorjev kriminalističnih policij na širšem območju Ljubljane, Kranja, Celja, Maribora in Kopra izvedli več preiskovalnih opravil na podlagi odredb ljubljanskega okrožnega sodišča.

Izvedli so 40 hišnih preiskav in zasegov predmetov v zasebnih in poslovnih prostorih pri 17 fizičnih osebah, osmih pravnih osebah, enem državnem organu, enem organu lokalne skupnosti in v dveh odvetniških pisarnah.

Predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenega suma storitve 20 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje.

V preiskavi, ki so jo začeli konec leta 2024, so pristojni organi ugotovili, da je več medsebojno povezanih osumljencev med letoma 2018 in 2025 izvrševalo kazniva dejanja v okviru poslovanja gospodarskih družb in družb v državni lasti.

Pri tem je šlo za sklepanje nepremičninskih poslov in poslov, povezanih z odkupom oziroma prodajo terjatev, ter za pridobivanje poslov.

Preiskovalci so zasegli večje število elektronskih naprav in elektronskih podatkov ter večjo količino dokumentacije, ki jo bodo v nadaljevanju pregledali. Nekatere aktivnosti v predkazenskem postopku še vedno potekajo.

Policija o vseh ugotovitvah obvešča Specializirano državno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek.

Med osumljenci tudi vplivna imena državnih podjetij

Po poročanju časnika Večer so med osumljenimi v preiskavi, ki je potekala tudi na sedežu Slovenskega državnega holdinga (SDH), tudi vplivna imena iz državnih podjetij. Med njimi naj bi bili nekdanji glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je bila vmes pripojena k SDH, Matej Pirc, sekretar v kabinetu ministrice Alenke Bratušek Jernej Pavlič, Aleš Weiksler iz izvajalca dražb NetBid, prek katerega je bila izvedena prodaja Mariborske livarne Maribor (MLM), in Karmen Pangos, nekdanja predsednica uprave Mladinske knjige založbe, od aprila letos pa poslovna direktorica Perutnine Ptuj.

Preiskovalce naj bi po podatkih časnika zanimale zadeve v domeni Pirca v zadnjih desetih letih, predvsem prodaja premoženja, in različne terjatve, med njimi največ do propadle MLM. Med preiskovanimi posli naj bi bili še prodaja kompleksa Dunajski kristali v Ljubljani, zemljišč državnih Farm Ihan, dveh zemljišč SDH v Vrtojbi in premoženja družbe Mestna vrata oziroma mariborskega hotela City.

Ključni očitki se po poročanju Večera nanašajo na domnevno dogovarjanje za posle in vplivanje na izbiro kupcev, pri čemer naj bi se v zameno za poslovne koristi izplačevale nagrade ali omogočile druge ugodnosti. Del poslov naj bi bil prikrit prek povezanih podjetij, fiktivnih računov in finančnih tokov, s katerimi naj bi prikrivali izvor denarja.