prepovedane droge osumljenec kriminalistična preiskava kriminalna združba

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 7.49

48 minut

Vodenja organizirane hudodelske združbe osumljen 47-letni osebni trener

policijska preiskava, policija, kriminalistična preiskava | Foto PU Maribor

Foto: PU Maribor

Mariborsko višje sodišče je po poročanju Večera zavrnilo pritožbo četverice osumljencev, ki so jih februarja priprli zaradi vpletenosti v organizirano hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo farmacevtskih izdelkov, ki vsebujejo komponento prepovedanih drog, in nedovoljenih snovi v športu. Osumljenci tako ostajajo v priporu. Časnik medtem še poroča, da je vodenja združbe osumljen znani osebni trener Gregor Tuš iz Kamnice, katerega identiteto je razkrila ena od uporabnic družbenega omrežja Facebook, v kriminalistično preiskavo pa sta vpletena tudi dva uslužbenca policije, ki naj bi članom združbe posredovala tajne podatke.

Skoraj dve leti trajajočo kriminalistično preiskavo mednarodno organizirane hudodelske združbe so mariborski kriminalisti v sodelovanju z Europolom, Generalno policijsko upravo in kolegi iz drugih policijskih uprav zaključili v zadnjem tednu februarju. Združba je z območja Maribora vodila trgovino s prepovedanimi drogami, zdravili brez dovoljenja za promet in nedovoljenimi snovmi v športu, večji del trgovanja pa je potekal prek temnega spleta. V okviru preiskave je bilo zaseženih milijon kosov prepovedanih drog oziroma zdravil, štiri osumljence pa so pridržali.

Po poročanju Večera je imel glavno vlogo v vodenju združbe 47-letni osebni trener Gregor Tuš iz Kamnice. K njegovi aretaciji je pripomogla informacija uporabnice družbenega omrežja Facebook, ki je pod objavo policijskega sporočila o ugotovitvah preiskave zapisala: "Gregor Tuš je baje izginil. So pri frizerju povedali. Mogoče je on, pa 47 let je star ..." Da so bila njenega namigovanja pravilna, so za časnik neuradno potrdili viri blizu pravosodja.

Postopek medtem poteka tudi zoper dva policista, ki naj bi članom hudodelske združbe posredovala zaupne podatke. Ena oseba je zaposlena na Generalni policijski upravi (GPU), druga pa na ljubljanski policijski upravi. Kdo sta osumljena in kakšne podatke sta združbi izdajala, na policiji še niso razkrili, so pa za Večer potrdili, da bodo v skladu z ugotovljenimi kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja izvedenimi delovnopravni ukrepi. Ob tem še poročajo, da so iz zanesljivih virov neuradno izvedeli, da sta uslužbenca policije menda partnerja.

policijska preiskava, policija, kriminalistična preiskava
prepovedane droge osumljenec kriminalistična preiskava kriminalna združba
Ne spreglejte
