Krka: lasten razvoj kot temelj dolgoročne uspešnosti

Na korporativni konferenci Slovenskega državnega holdinga (SDH) so predstavili tudi razvojne projekte farmacevtske skupine Krka, enega najpomembnejših slovenskih izvoznikov in vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v Evropi. Kot je poudaril član uprave David Bratož, Krka svoj dolgoročni razvoj gradi predvsem na lastnih raziskavah in inovacijah, ki omogočajo razvoj novih zdravil in izboljšujejo dostopnost sodobnih terapij. Krkina zdravila danes uporablja približno sto milijonov bolnikov po svetu, podjetje pa za raziskave in razvoj vsako leto nameni okoli deset odstotkov prihodkov od prodaje.

Kot je ob predstavitvi projektov poudaril predsednik uprave SDH Žiga Debeljak, želijo s takšnimi projekti pokazati, da družbe s kapitalsko naložbo države znajo ukrepati v novih razmerah in v njih najdejo tudi nove poslovne priložnosti.

Za Krko je lasten razvoj temelj dolgoročne uspešnosti. Zanj vsako leto nameni približno deset odstotkov prihodkov od prodaje. S strokovnim znanjem, naprednimi tehnologijami in predanostjo zaposlenih sto milijonov uporabnikom zagotavlja visokokakovostna, varna in učinkovita zdravila, predvsem za zdravljenje kroničnih bolezni.

Korporativna konferenca Gradimo konkurenčno, odporno in pametno prihodnost

Na pomen Krkinega lastnega razvoja je na konferenci Gradimo konkurenčno, odporno in pametno prihodnost, ki jo je pripravil Slovenski državni holding (SDH), opozoril tudi član Krkine uprave David Bratož. V predstavitvi Razvoj platforme inovativnih kombiniranih zdravil v Krki je na konkretnih primerih poudaril pomen kombiniranih zdravil, ki poenostavljajo zdravljenje in pripomorejo k njegovi večji učinkovitosti.

Kot primer razvojne odličnosti je predstavil dvoplastno tableto za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka, ki združuje hitro sproščanje sartana in upočasnjeno sproščanje indapamida. Za inovativno zdravilo, za katero so bile razvite nove tehnologe in vložene patentne prijave, je Krka prejela zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije v letu 2025.

Preboj med vodilna inovativna generična podjetja

​Krka je nastala iz majhne lekarne v Novem mestu davnega leta 1954. Zgolj devet vizionarjev je iz lekarne ustanovilo laboratorij in nato tovarno zdravil Krka. Danes je v skupini Krka več kot 13 tisoč zaposlenih, od tega 42 odstotkov v tujini. Krka je danes inovativno generično podjetje, ki s svojimi izdelki pomaga predvsem pri zdravljenju kroničnih bolezni, ki so največkrat posledica sodobnega načina življenja in staranja prebivalstva. Večdesetletna stabilna rast poslovanja je Krko pripeljala med deset največjih generičnih farmacevtskih podjetij na širšem evropskem območju.

Kot je na konferenci povedal Bratož, Krka stabilno raste že več desetletij – v zadnjih dvajsetih letih je podjetje v povprečju raslo približno sedem odstotkov na leto.

V paleti Krkinih izdelkov so najpomembnejša zdravila na recept, ki predstavljajo več kot 80 odstotkov prodaje, sledijo jim izdelki brez recepta in veterinarski izdelki. Najpomembnejša zdravila na recept so namenjena zdravljenju kroničnih bolezni, kamor spadajo bolezni srca in žilja, osrednjega živčevja in prebavil ter sladkorna bolezen.

Krka proizvaja izdelke v Sloveniji, na Hrvaškem, v Nemčiji, na Poljskem, v Ruski federaciji ter na Kitajskem in v Indiji. Domači trg si zasluži pomembno mesto, v Sloveniji poteka celotna razvojna in raziskovalna dejavnost. Današnja Krka je plod domačega znanja.

"Razvoj in inovacije so za Krko strateška naloga in del našega vertikalno integriranega poslovnega modela. To pomeni, da v podjetju obvladujemo celoten proces – od razvoja zdravil in proizvodnje do registracij, trženja in prodaje," je poudaril Bratož.

Pomen lastnega razvoja

Za dolgoročno in stabilno rast so zelo pomembni lasten razvoj in raziskave, čemur so v Krki v zadnjih treh letih namenili več kot 500 milijonov evrov. S stalnimi vlaganji vzdržujejo in nadgrajujejo obstoječe izdelke ter nenehno izboljšujejo njihovo kakovost in regulativno skladnost, hkrati pa izdelčni splet krepijo z novimi izdelki. Več kot 800 strokovnjakov razvija okoli 170 novih izdelkov, ki bodo na trg prispeli v prihodnjih letih. Lani so lansirali 17 novih izdelkov, večinoma za srce in žilje, ter pridobili 15 patentov v različnih državah. Trenutno imajo 250 veljavnih patentov, vsa intelektualna lastnina pa ostaja v Sloveniji.

Krka je prepoznana kot vodilna inovativna proizvajalka generičnih zdravil. Z najsodobnejšo opremo in tehnologijami razvijajo napredne farmacevtske formulacije z edinstvenimi lastnostmi ter veliko terapevtsko vrednostjo. Mednje spadajo kapsule, ki vsebujejo pelete, orodisperzibilne tablete, tablete z osmotsko nadzorovanim sistemom za sproščanje zdravila (OROS), formulacije s podaljšanim sproščanjem in dvoplastne tablete. Zaradi dolgoletnih izkušenj in bogatega znanja lahko razvijajo tudi kompleksne izdelke, kombinirana zdravila in peptide.

Foto: Anže Godec Kot je poudaril Bratož, je razvoj novih zdravil tesno povezan s potrebami bolnikov in zdravstvenih sistemov: "Trgi definirajo izdelke, izdelki pa tehnologije, ki jih moramo razviti." Krka je med vodilnimi podjetji na področju razvoja kombiniranih zdravil. Do zdaj so jih lansirali že več kot 150, številna pa temeljijo na inovativnih pristopih in so podprta s kliničnimi študijami. Ti izdelki omogočajo dobre rezultate zdravljenja in pomenijo enega najpomembnejših segmentov Krkinega izdelčnega spleta. S kombiniranimi zdravili v Krki ustvarijo že več kot 30 odstotkov prodaje.

Kaj so kombinirana zdravila?

"Kombinirana zdravila bolnikom omogočajo, da namesto dveh ali treh tablet vzamejo le eno. S tem se izboljša sodelovanje pri zdravljenju, terapija pa je pogosto tudi učinkovitejša," je pojasnil Bratož. Zdravljenje s kombiniranimi zdravili omogoča sinergične učinke posameznih učinkovin. Doseganje želenega kliničnega učinka z manjšimi odmerki posamezne učinkovine kot pri zdravljenju z več zdravili z eno samo učinkovino pa pogosto pomeni tudi manj neželenih učinkov. Tudi mednarodne medicinske smernice kot pomembno in učinkovitejšo rešitev za hipertenzijo in hiperlipidemijo priporočajo kombinirana zdravila.

Združevanje več učinkovin v eni tableti ne koristi le bolnikom, ampak tudi okolju, saj se pri proizvodnji porabi manj virov, kot sta energija in material. V Krki na leto proizvedejo ter prodajo 19 milijard tablet in kapsul, pri čemer zaradi kombiniranih zdravil proizvedejo kar pet milijard tablet manj, kot bi jih sicer.

Razvoj kombiniranih zdravil s podaljšanim sproščanjem

Razvoj novih kombiniranih zdravil, ki vsebujejo valsartan in indapamid oziroma telmisartan in indapamid, je bil za Krko zahteven izziv. V eni tableti je bilo treba združiti učinkovini, ki za optimalno delovanje potrebujeta zelo različni kinetiki sproščanja. Za sartane je pomembno, da se iz tablete sprostijo hitro, se hitro absorbirajo in zasedejo receptorje, medtem ko upočasnjeno in enakomerno sproščanje indapamida zagotavlja stabilen učinek na krvni tlak ter zmanjšuje neželene učinke. Zaradi različne kinetike sproščanja in izzivov pri zagotavljanju stabilnosti obeh učinkovin so se Krkini strokovnjaki odločili za razvoj zdravila v obliki dvoslojne tablete.

V tableti z inovativno dvoslojno zasnovo se sloja ločita v nekaj trenutkih po zaužitju, a tableta pred tem ostane mehansko stabilna. Vsaka od plasti je zahtevala svoj razvojni pristop in različne mehanizme, s katerimi so "programirali" sproščanje učinkovine v prebavilih. S patentno zaščiteno kombinacijo sestave in tehnologije so dosegli takojšnjo razpoložljivost sartana ter hkrati zanesljivo podaljšano sproščanje indapamida, ne glede na zahtevno geometrijo plasti. Obvladali so tudi zahteven proces dvoplastnega tabletiranja in zagotovili ustrezne profile sproščanja.

Uporaba najnaprednejših analiznih tehnik in tehnologij

Za razvoj te platforme so uporabili številne napredne analizne tehnike, med drugim Ramanovo spektroskopijo, CT‑mikroskopijo, NMR‑analize in modele umetnih prebavil. Te metode so omogočile hitro razumevanje prototipov, racionalizacijo poskusov in napoved bioloških odzivov. Pri razvoju so velik korak naprej naredili z uporabo orodij umetne inteligence in globokega učenja. Mikroskopske slike so z uporabo globokega učenja pretvorili v natančne kvantitativne podatke ter z njihovo segmentacijo spoznali, kako so zgrajeni sloji tablet in kako se bodo obnašali v prebavilih. Umetna inteligenca je omogočila hitrejše odločanje, manj poskusov in bolj ciljno voden razvoj.

Pomembnost lastnih raziskav in razvoja za dolgoročno rast ter konkurenčnost

Krkin razvojni center je v Novem mestu ter deluje na podlagi domačega znanja in lastnih strokovnjakov. Razvoj in raziskave so del Krkinega modela vertikalne integracije, kar omogoča tesno neposredno povezavo razvoja in proizvodnje zdravil. V zadnjih desetih letih je Krka v razvoj in raziskave vložila več kot 1,5 milijarde evrov. Prihodnost gradijo na močnem razvojnem portfelju in vrhunski tehnologiji, s čimer nenehno razvijajo inovativne izdelke za najpogostejše bolezni. Ključ do uspeha pa so še vedno ljudje – ekipa 800 strokovnjakov v Krkinem razvoju in več kot 12 tisoč drugih zaposlenih v Krki.

