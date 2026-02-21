"Pretekla tri leta so bila res rekordna po donosnosti portfelja. V povprečju smo dosegli približno 9,5-odstotno čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala našega portfelja, tako da sta Republika Slovenija in SDH prejela za skoraj 1,5 milijarde dividend," je v intervjuju za Sobotno prilogo Dela povedal predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žiga Debeljak. Ob tem je poudaril, da državne družbe tvorijo hrbtenico slovenskega gospodarstva.

Poslovanje državnega portfelja, vrednega skoraj 14 milijard evrov, je zelo uspešno in po besedah predsednika uprave Žiga Debeljaka so bila po donosnosti državnega portfelja pretekla tri leta rekordna. Kot pravi, letos načrtujejo nekoliko manjšo donosnost, nekaj manj kot sedem odstotkov, predvsem zaradi padanja tržnih cen elektrike, in za 450 milijonov evrov dividend.

V intervjuju za Sobotno prilogo je predsednik uprave SDH Žiga Debeljak poudaril, kako pomembno je uspešno poslovanje državnega portfelja, saj prav to tvori hrbtenico slovenskega gospodarstva. Foto: Siol.net SDH je v zadnjih petih letih izvedel skoraj sedem milijard naložb, poleg tega podpira rast in razvoj več tisoč malih in srednje velikih podjetij, pri čemer pozorno spremlja sposobnost podjetij za ustvarjanje dodane vrednosti. "Z veseljem povem, da je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v družbah s kapitalsko naložbo države lani dosegla 90 tisoč evrov, kar je izrazito nad državnim povprečjem. Najnižje je trenutno v stebru turizma, kjer znaša okoli 60 tisoč evrov, kar je na ravni povprečja," je trenutno stanje za Sobotno prilogo opisal Debeljak.

Investicije v kritično infrastrukturo

Z namenom ohranjanja prehranske samozadostnosti in varnosti je SDH lani vložil osem milijonov evrov v Farme Ihan in izvedli še za 4,4 milijona evrov konverzije dolga v kapital. "Zdi se nam pomembno, da v portfelju ohranimo takšna podjetja zaradi prehranske samozadostnosti in varnosti v teh verigah. Tega se je zavedal tudi državni zbor, ki je to družbo uvrstil med strateške naložbe," je povedal Debeljak. SDH ima v stoodstotni lasti še Mejo Šentjur, enega od vodilnih pridelovalcev jajc na slovenskem trgu.

Kot pravi Debeljak verjamejo, da je povečevanje samozadostnosti na prehranskem področju pomemben strateški cilj Republike Slovenije in tudi del krepitve odpornosti. S tem namenom je v letnem načrtu upravljanja predvidena tudi preučitev možnosti za naložbe države na širšem področju kmetijske predelave in živilskopredelovalne industrije, ki v trenutnih razmerah sodita med kritično infrastrukturo.

Še eno pomembno področje v trenutnih geopolitičnih razmerah je obramba. SDH je na pobudo ministrstva za obrambo ustanovil družbo Davos, katere namen je kapitalsko podpirati projekte širšega področja odpornosti, varnosti in obrambe. Kot je za Sobotno prilogo povedal Debeljak, je večina projektov na ravni razvojnih pilotov, SDH pa bo kapitalski partner in podpora družbam pri prestopu v fazo industrializacije. Kot pravi, bi prve projekte lahko podprli v drugi polovici letošnjega leta.

"Finančne institucije v preteklosti niso bile, marsikatera pa še danes ni naklonjena vlaganju v projekte s področja obrambe, zato je takšna podpora pomembna," je prepričan Debeljak. Ob tem je poudaril, da to ne bodo naložbe, kjer bi bila država večinski lastnik, ampak bo država z manjšinskimi deleži podpirala prehod v trženje izdelkov in storitev na področju obrambe.

Slovenska država poleg investicij na področju kmetijske predelave in živilskopredelovalne industrije in na področju obrambe, razmišlja tudi o nakupu Ljubljanske borze. V letnem načrtu za upravljanje naložb SDH namreč načrtuje tudi prevzem Ljubljanske borze. Po besedah Debeljaka na pobudo ministrstva za finance to možnost preučujejo, prav tako so že navezali stike z Zagrebško borzo, ki je lastnica Ljubljanske borze, in v kratkem pričakujejo sestanek z njimi, da bi ugotovili, kakšne možnosti na tem področju obstajajo. Glede morebitne ustanovitve nove ladjarske družbe pa je pojasnil, da bodo izvedli študijo, ali je to smiselno in pod kakšnimi pogoji.

Država bi svoj delež v Siju močnemu lastniku tudi prodala

Debeljak se je dotaknil tudi upravljanja družbe Slovenska industrija jekla (Sij), ki se je znašla v poslovnih težavah, in močno zadolženega Uniorja. Država je 25-odstotna lastnica družbe Sij, kar pomeni, da SDH na poslovanje družbe ne more vplivati, sodeluje pa pri iskanju novega strateškega lastnika, ki bi družbi omogočil nadaljnji razvoj.

"Trenutni lastnik očitno ni takšen, zato SDH podpira aktivnosti, da se družbi najde novega, po možnosti strateškega, finančno močnega lastnika, ki ji bo omogočil nadaljnji razvoj tako na jeseniški kot na koroški lokaciji," je zatrdil. "Če bi novi lastnik hotel kupiti 100-odstotni delež Sija, bomo tudi mi delež države prodali. Če pa bo želel, da država ostane solastnik, smo pripravljeni tudi v nadaljevanju ostati manjšinski solastnik," je dejal Debeljak.

V primeru Uniorja ima država okoli 45-odstotni lastniški delež. Glede na nastalo finančno situacijo Debeljak ocenjuje, da je treba doseči dogovor o finančnem prestrukturiranju. "Mi bomo v okviru naših možnosti podprli finančno prestrukturiranje Uniorja, ker verjamemo, da ima prihodnost, znanje in razvojni potencial," je za Soboto prilogo povedal Debeljak. Dodal je, da je SDH ob ustreznem sodelovanju bančnih partnerjev in drugih lastnikov ter pod tržnimi pogoji, pripravljena tudi investirati. "SDH ni socialni sklad, ampak je gospodarska družba, ki mora naložbene odločitve sprejemati po tržnih kriterijih, ker bi sicer šlo za nedovoljene državne pomoči. Zato SDH vstopa v katerokoli zgodbo izrecno pod tržnimi pogoji," je za Sobotno prilogo povedal predsednik uprave SDH.

Glede Petrola, v katerem ima država 31-odstotni lastniški delež, je izrazil veselje nad poslovanjem z visokimi dobički. Regulacija je medtem, kot je poudaril Debeljak, stvar države. "Mi zgolj upravljamo lastniški delež. Če pa ocenimo, da kdaj družba oz. njeni organi ne razumejo svoje vloge, in to je delovati zgolj v interesu družbe in nobenega posameznega deležnika, potem se odzovemo in jih na to opozorimo," je pojasnil lansko odločitev SDH, ki je Petrol po zaprtju nekaterih bencinskih servisov posvaril pred povzročanjem gospodarske škode.

Debeljak o izzivih pri upravljanju državnih naložb

V splošnem izzive pri upravljanju državnih naložb Debeljak vidi predvsem na področju varnostnih tveganj, povezanih z geopolitičnimi spremembami, sledi področje podnebnih tveganj in področje tehnoloških tveganj. Četrti izziv za podjetja je bitka za talente, zadnje področje pa je, tako pravi Debeljak, integriteta in skladnost. "To je pravzaprav higienski pogoj za uspešno prihodnje poslovanje prav vsakega podjetja, zato se je s tem področjem treba nenehno ukvarjati," je sklenil Debeljak.