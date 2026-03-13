Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
6.22

Petek, 13. 3. 2026, 6.22

Pri premierju Golobu posvet o prihodnosti gospodarstva

Na. R., STA

Robert Golob | Premier je prepričan, da lahko Slovenija postane eden najuspešnejših inovacijskih in razvojnih centrov v Evropi. Ima namreč izjemne razvojne prednosti: močno industrijsko tradicijo, farmacijo, informacijske tehnologije, logistiko in visoko izobražen kader. | Foto STA

Premier je prepričan, da lahko Slovenija postane eden najuspešnejših inovacijskih in razvojnih centrov v Evropi. Ima namreč izjemne razvojne prednosti: močno industrijsko tradicijo, farmacijo, informacijske tehnologije, logistiko in visoko izobražen kader.

Foto: STA

Predsednik vlade Robert Golob bo danes popoldne v predsedniški palači na posebnem dogodku gostil predstavnike slovenskega gospodarstva. Beseda bo tekla predvsem o tem, kako lahko država in gospodarstvo skupaj oblikujeta pogoje za višjo produktivnost, večjo dodano vrednost in dolgoročno gospodarsko stabilnost.

Osrednja tema pogovora bo vizija razvoja slovenskega gospodarstva, poseben poudarek bo namenjen davčni politiki, govorili bodo tudi o poenostavitvi administrativnih in davčnih postopkov za mikro in mala podjetja ter obrtnike, tudi samostojne podjetnike. Hkrati želi vlada odpreti pogovore o sistemski ureditvi minimalne plače in ureditvi bolniške odsotnosti.

V času negotovih svetovnih razmer, ki jih zaznamujejo geopolitične napetosti in nihanja cen energentov, predsednik vlade poudarja, da mora Slovenija ohraniti jasno razvojno usmeritev: stabilnost energetskih trgov, podporo podjetništvu in ciljno razbremenitev najbolj produktivnega dela gospodarstva, so navedli v kabinetu predsednika vlade.

Poleg Goloba bodo v razpravi s predstavniki 12 podjetij sodelovali še minister za finance Klemen Boštjančič, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež in državni sekretar za evropske zadeve v kabinetu predsednika vlade Igor Mally.

