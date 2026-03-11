Golob: To je zgodba domačega znanja in operative #foto #video

V Kopru so pet let po začetku glavnih gradbenih del slovesno zaznamovali prevoznost drugega tira Divača–Koper, največjega infrastrukturnega projekta v državi. Premier Robert Golob in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek sta izpostavila pomen projekta za državo, Golob je drugi tir označil kot zgodbo domačega znanja in operative.

Luko Koper kot slovensko okno v svet je bilo treba opremiti z ustreznimi povezavami, je na današnji slovesnosti poudaril premier Golob.

Golob: Projekt je omogočila slovenska stroka

To je po njegovih besedah omogočila slovenska stroka, ki je projekt projektirala sama. "Naši strokovnjaki so bili tisti, ki so nase prevzeli odgovornost," je ponovil. Prav tako gre po njegovih besedah za zgodbo slovenske gradbene operative, ki je najprej sodelovala s tujimi partnerji, ko je turški partner "klecnil pod finančnimi bremeni", pa je ne glede na tveganja projekt izvedla znotraj rokov in zastavljenih sredstev.

Gre za uspeh suverenega naroda, ki ve, da mora vlagati v svoje znanje in svoje ljudi, ne pa se zanašati na tuje, je še dejal premier, ki se je na slovesnost skupaj z ministrico, vodstvom projektnega podjetja 2TDK in Slovenskih železnic pripeljal s testnim vlakom.

Projekt je projektirala slovenska stroka. Foto: STA

Bratušek: Drugi tir je veliko več kot infrastrukturni dosežek

"Danes slavimo odlično sodelovanje, vztrajnost, tehnično znanje in strokovnost vseh vključenih v projekt, tako v smislu projektiranja, načrtovanja in izvedbe kot tudi v smislu finančnega načrtovanja," je poudarila Bratušek.

Drugi tir je po njenih besedah veliko več kot infrastrukturni dosežek: "Pomeni boljšo dostopnost, hitrejše poti in večjo prometno varnost. Predstavlja pomemben razvojni in povezovalni potencial za Slovenijo, za Luko Koper ter za zaledne države, ki z njo sodelujejo. S tem krepimo tudi gospodarstvo EU."

Drugi tir dokazuje, da v Sloveniji znamo pripraviti in voditi infrastrukturne projekte na način, ki si zasluži zaupanje, je dodala.

Sledila bo gradnja vzporednega tira

Spomnila je, da bo zaključku gradnje drugega tira sledila gradnja vzporednega tira, ki bo še izboljšal pretočnost in razbremenil prebivalce ob obstoječi progi. "Obstoječo progo bodo kot trajnostno kolesarsko povezavo vrnili okolju in izboljšali njeno turistično vrednost," je dodala.

Slovenija je za projekt skupaj prejela 389 milijonov evrov evropskega denarja oziroma skoraj 35 odstotkov celotne vrednosti projekta, katerega investicijska vrednost znaša 1,1 milijarde evrov. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je poudarila, da bo drugi tir povezal koprsko pristanišče z osrednjo Evropo oz. da bo koprsko pristanišče pomembna vstopna točka za evropske dobavne verige.

Po besedah Bratušek je drugi tir več kot infrastrukturni dosežek. Foto: STA

Brezigar: Projekt je nekaj veličastnega

Da gre za izjemno povezavo, ki bo po nekaterih ocenah slovenskemu gospodarstvu prinesla dodatnih 150 milijonov evrov letno, je poudaril generalni direktor 2TDK Matej Oset. Povečala bo konkurenčnost Luke Koper in izboljšala evropske povezave, je dodal. Direktor Marko Brezigar 2TDK pa je povedal še, da je projekt nekaj veličastnega in moramo biti nanj zelo ponosni.

"Krajani smo potegnili kratko"

Oset se je zahvalil tudi okoliškim prebivalcem, ki so sicer po poročanju Primorskih novic v javnem protestnem pismu izrazili jezo zaradi projekta. "Krajani smo potegnili kratko in ostali prepuščeni sami sebi z vsemi razpokami in poškodbami hiš. To je višek sprenevedanja, ljudem je prekipelo," so zapisali v pismu, ki ga je povzel časnik.

Oset je poudaril, da gradnja tovrstnih objektov ima določen vpliv na okolje in življenje prebivalcev, je pa kot pomembno poudaril, da težave s krajani rešujejo skupaj. Pred nami je še nekaj korakov, je dejal.

Vožnja ob odprtju Foto: STA

Direktor Slovenskih železnic: Drugi tir potovalni čas skrajšuje za pol ure

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je dodal, da gre danes iz Luke Koper okoli sto vlakov na dan, kar pomeni okoli 15 milijonov ton tovora in šest tisoč tovornjakov na cestah manj. "V prihodnosti se bo tovor na železnici podvojil na 30 milijonov ton, na več kot 200 vlakov, kar pomeni šest tisoč in več tovornjakov na železnicah," je poudaril.

Ne prinaša pa tir le posla za železnice, večjo varnost in manj obremenitev za okolje, ampak je pomemben tudi za potnike, saj potovalni čas skrajšuje za pol ure, je dodal Mes.

Drugi tir bo povečal prepustnost proge z 98 na 212 vlakov. Foto: STA

Drugi tir bo povečal prepustnost proge z 98 na 212 vlakov, skrajšal železniško razdaljo na odseku Divača–Koper s 44,6 na 27,1 kilometra in potovalnega časa z sto do 110 minut na 30 minut ter povečal največjo možno hitrost vlakov na odseku s 65 do 75 kilometrov na uro na največ 160 kilometrov na uro.