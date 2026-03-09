Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
21.46

Osveženo pred

36 minut

Golob na prireditvi ob mednarodnem dnevu žensk izpostavil pomen svobode in varnosti

Robert Golob, dan žena | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Mestni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana je popoldne pod pokroviteljstvom ljubljanskega župana Zorana Jankovića v Cankarjevem domu pripravil slovesnost ob mednarodnem dnevu žensk. Na njej je premier Robert Golob izpostavil pomen svobode in varnosti, torej vrednot, ki ponazarjata vse, kar so ženske morale prestati skozi zgodovino.

"Svoboda izobraževanja. Kar se nam danes zdi popolnoma samoumevno, je bilo pred stotimi leti praktično neizvedljivo. Svoboda pri odločanju o svojem telesu. Svoboda pri izbiri, kako bomo življenje začeli in kako ga bomo zaključili. Kar se nam danes zdi samoumevno, je bilo težko izborjeno in že zaradi tega ne sme nikoli postati samoumevno," je dejal predsednik vlade Robert Golob in ob tem opozoril, da so vedno obstajale sile, ki so poskušale te pravice vzeti, in tudi danes niso izginile.

Varnost ni več samoumevna

Dotaknil se je tudi varnosti, ki "v tem podivjanem svetu" prav tako ni več samoumevna. Dolga desetletja smo po njegovih besedah živeli v iluziji, da se varnosti ne more nič zgoditi, danes pa gledamo, kako padajo bombe na otroške šole, civilne objekte, kako stradajo celotne narode, kako izvajajo genocid dobesedno v živo pred našimi očmi.

Da varnost v Sloveniji lahko temelji izključno na skupnosti, je še dejal in dodal, da smo mi vsi edini garant varnosti. "Nihče od zunaj, nihče od znotraj ne bo skrbel, če zanjo ne bomo poskrbeli sami. Skupnost je lahko varna le takrat, ko je solidarna s tistimi, ki potrebujejo pomoč, in jih ne pusti samih," je še dejal premier.

