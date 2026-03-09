Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
13.31

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 13.31

Svoboda: Umazana kampanja nas ne bo odvrnila od tega, da še naprej delamo za dobro ljudi in boljšo Slovenijo

Gibanje Svoboda | V Gibanju Svoboda so prepričani, da čas objave posnetkov ni naključen. | Foto STA

V Gibanju Svoboda so prepričani, da čas objave posnetkov ni naključen.

Foto: STA

Na družbenih omrežjih se je pojavil nov posnetek domnevnih pogovorov funkcionarjev Svobode, tokrat z generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl. Ta resničnost posnetkov zanika, v stranki pa opozarjajo, da so ti obdelani z umetno inteligenco. Menijo, da čas pojave posnetkov ni naključen, s prstom pa kažejo na SDS. Dogajanje bodo prijavili.

V nedavno objavljenem domnevnem posnetku pogovora med nekdanjo generalno sekretarko Svobode Vesno Vuković in generalno sekretarko vlade Kolenko Helbl naj bi Vuković infrastrukturni ministrici Alenki Bratušek očitala krajo javnih sredstev. To je sicer še eden izmed posnetkov domnevnih pogovorov funkcionarjev največje vladne stranke, ki so v zadnjih dneh zaokrožili na družbenih omrežjih.

Televizija Planet TV je prejšnji konec tedna objavila tudi prisluhe domnevnih pogovorov med Vuković in poslanko Svobode Tamaro Vonta, v katerih naj bi se Vuković izdala, da je seznanjena z ugotovitvami preiskovalne komisije DZ, ki jo je tedaj še vodila Mojca Šetinc Pašek kot poslanka Svobode.

Svoboda: Gre za z umetno inteligenco obdelane posnetke

V največji vladni stranki so tako v ponovnem odzivu na objave danes navedli, da gre za z umetno inteligenco obdelane posnetke zasebnih pogovorov sedanjih in nekdanjih funkcionarjev stranke. Tudi v generalnem sekretariatu vlade so za STA navedli, da se "v javnosti pojavljajo domnevni nezakoniti prisluhi, očitno prirejeni z uporabo umetne inteligence". Kot so še pojasnili, generalna sekretarka vlade v pogovor z vsebino, ki jo omenjajo posnetki, ni bila vključena.

V Svobodi so ob tem prepričani, da čas objave posnetkov ni naključen. Kot so izpostavili, so bili objavljeni ob koncu dela preiskovalne komisije DZ pod vodstvom Vonte in tik pred koncem dela na projektu drugega tira. Menijo, da želijo posnetki vzbujati dvom o iskrenosti dela preiskovalne komisije, v drugem primeru pa preusmeriti pozornost od uspehov vlade prvaka Svobode Roberta Goloba in umetno ustvariti afero, s katero bi očrnili delo ministrice Bratušek in tudi celotne vlade.

Stopnjevanje pritiskov in provokacij

Obenem v Gibanju Svoboda s prstom kažejo na največjo opozicijsko stranko SDS, katere kampanja se je po njihovem mnenju sprevrgla v "širjenje manipulacij, branjenje kriminala, razpečevanje domnevnih nezakonitih prisluhov ter neutemeljene in neresnične napade na vlado". Dogajanje zadnjih mesecev po njihovih navedbah kaže tudi na jasen vzorec stopnjevanja pritiskov in provokacij.

Hkrati opozarjajo, da grožnje in manipulacije niso usmerjene le proti stranki, temveč tudi največjim medijem v državi, s čimer naj bi prvak SDS Janez Janša opominjal, "kakšna politika čaka Slovenijo, če bi se vrnil na oblast". Zatrjujejo, da tega ne bodo dopustili. "Nobena podla in umazana kampanja nas ne bo odvrnila od tega, da še naprej delamo za dobro ljudi in boljšo Slovenijo," so sklenili današnji odziv.

