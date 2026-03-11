Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
11. 3. 2026,
11.43

Osveženo pred

2 minuti

Sreda, 11. 3. 2026, 11.43

2 minuti

Dominika Švarc Pipan | Švarc Pipan je tudi opozorila, da so posnetki zmontirani, saj vmes manjkajo deli pogovorov. Na policijo bo podala ovadbo zaradi nezakonitega snemanja. | Foto Bojan Puhek

Švarc Pipan je tudi opozorila, da so posnetki zmontirani, saj vmes manjkajo deli pogovorov. Na policijo bo podala ovadbo zaradi nezakonitega snemanja.

Foto: Bojan Puhek

Predvolilna kampanja v Sloveniji dobiva nove razsežnosti. Na spletu sta se danes pojavila posnetka nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Kot je ta pojasnila za STA, sta nastala na dveh sestankih z domnevnim britanskim investicijskim skladom. "A očitno je bilo vse lažno in nastavljeno z namenom vplivanja na volitve," ocenjuje.

Na posnetkih je videti Švarc Pipan med poslovnima sestankoma v restavraciji, v katerih med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven oziroma kdo vpliva na koga. Iz posnetkov ne izhaja, o čem točno je govor, je pa Švarc Pipan za STA pojasnila, da jo je kontaktiral domnevni britanski investicijski sklad Stockard Capital. Iz tam so sporočili, da želijo investirati v podatkovne centre v regiji. "Želeli so preveriti, ali bi bil Gen-I zainteresiran za skupno naložbo z njimi. Tu naj bi bila moja vloga, da pri Gen-I preverim, ali obstaja tak interes in če obstaja, da jim nato poslovno pomagam in svetujem pri poslu v Sloveniji. Ni šlo za lobiranje ali karkoli nezakonitega, ampak običajno poslovno svetovanje," je Švarc Pipan pojasnila vsebino pogovorov.

Lažni poslovneži in lažna spletna stran

Kot je še dejala, se je s predstavniki podjetja dobila dvakrat, enkrat v februarju in drugič pred nekaj dnevi, 5. marca, na Dunaju. Letalske vozovnice iz Zagreba in nastanitev na Dunaju so krili oni, kar je, kot je dejala, v poslovnem svetu v tujini povsem običajno, kadar je interes za sodelovanje na njihovi strani. "Zadeva je bila videti zelo pristno, dobila sem se z dvema predstavnikoma, eden od njiju se je predstavil kot Američan, ki je dalj časa delal v Silicijevi dolini, nato pa se preselil v Združeno kraljestvo, kjer je skupaj s partnerjem iz Češke odprl investicijski sklad," je pojasnjevala.

Nekoliko čudno pa se ji je zdelo, da so jo na sestankih začeli spraševati o tem, kaj bi hoteli ljudje na položajih v Sloveniji v zameno za to, da bi podprli naložbo. "Pojasnila sem jim, da v Sloveniji to ne gre tako, da smo urejena država," je dejala. Zanimalo jih je tudi, kdo ima v Sloveniji vpliv, kakšen vpliv imajo konkretni ljudje ... "To se mi je zdelo čudno, a sem se prepričala, da sem paranoična," je iskrena Švarc Pipan.

Zato je, preden se je lotila česarkoli, od njih po elektronski pošti zahtevala razkritje nekaterih informacij o investitorjih, ki bi jih tudi predstavila Gen-I. "Ničesar od tega do danes nisem dobila," je dejala in dodala, da prav tako od njih ni dobila nobenega plačila. Da je občutki o tem, da je nekaj narobe, niso varali, pa je še bolj prepričana po tistem, ko spletna stran sklada www.stockardcapital.com, ki je še zgodaj zjutraj delovala, trenutno ne deluje.

Vpletene tuje sile

Na spletnem iskalniku sicer dobimo z umetno inteligenco ustvarjen zapis, ki navaja, da je Stockard Capital podjetje za upravljanje premoženja, ki med drugim pomaga družinam pri nemotenem prenosu premoženja, vključno s storitvami, kot sta koordinacija bančništva in strateško upravljanje. Podjetje pa naj bi imelo sedež v Londonu.

"Da je nekdo postavil celo lažno spletno stran, vso komunikacijsko infrastrukturo in vložil toliko denarja samo zato, da mi je nastavil past in me posnel, da bi vplival na volitve v Sloveniji, kaže na velik interes tujih sil," je prepričana mednarodna pravnica in nekdanja ministrica za pravosodje.

