Na. R.

Četrtek,
26. 2. 2026,
10.55

Četrtek, 26. 2. 2026, 10.55

V okolici Šentjerneja zasegli več ukradenih predmetov, je kaj vašega? #foto

Na. R.

Šentjernej, hišne preiskave, zaseg, predmeti, kraja | Osumljenci niso pojasnili, od kod jim konkretni predmeti. | Foto PU Novo mesto

Osumljenci niso pojasnili, od kod jim konkretni predmeti.

Foto: PU Novo mesto

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so v minulih dneh opravili več hišnih preiskav na naslovih osumljencev premoženjskih kaznivih dejanj v naseljih v okolici Šentjerneja. Iščejo lastnike, ki lahko pokličejo na policijo.

Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli več predmetov, za katere osumljenci niso znali pojasniti izvora in policisti sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Oškodovance, ki bi predmete prepoznali, zato pozivajo, naj pokličejo na številko 07 33 27 200 ali se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto, Ljubljanska cesta 30.

Fotogalerija
1
 / 14

