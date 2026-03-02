Policijski sindikat Slovenije napovedal stavko

Policijski sindikat Slovenije je na današnji novinarski konferenci napovedal stavko, ki jo bodo začeli 12. marca. Zahtevajo sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti, s katerim bi med drugim ovrednotili karierno lestvico policistov. Opozarjajo tudi na akutno kadrovsko pomanjkanje in odhode policistov.

"Stavko napovedujemo, ker se varnost dolgoročno ogroža z razpadanjem kadrovske sile, izčrpavanjem zaposlenih in odsotnostjo zavezujočih rešitev," je danes poudaril podpredsednik sindikata Marko Jakac.

Menijo, da se "policija danes ne konsolidira, policija se krpa in krpanje ima rok trajanja". Kot je dejal, ne pristajajo na to, da se mir kupuje s papirji, medtem ko varnost v državi pada. "Ne stavkamo proti ljudem, stavkamo proti tej vladi in njeni politiki praznih obljub," je dejal Jakac.

Zagotovil je, da bodo med stavko zagotavljali minimalni delovni proces, vključno z nalogami 76. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji. "Stavka bo organizirana tako, da ne bo ogrožala varnosti in zdravja ljudi ter premoženja. Omogočala bo nemoteno nadaljevanje dela po njenem koncu," je dejal Jakac.