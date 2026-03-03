Z vožnjo po reševalnem pasu ogrožal vse okoli sebe #video

Na ljubljanski policijski upravi so v zadnjih dneh obravnavali dva hujša prometna prekrška in visoko oglobili oba voznika. Prvega s 750 evri in devetimi kazenskimi točkami, drugega s 500 evri in tremi kazenskimi točkami.

Kočevski policisti so minulo nedeljo na glavni cesti v naselju Kočevje opravljali meritve hitrosti in pri tem obravnavali voznika motornega kolesa, ki je pri omejitvi hitrosti v naselju na 50 kilometrov na uro vozil s hitrostjo kar 104 kilometre na uro. Za navedeni prekršek je predvidenih 750 evrov globe in devet kazenskih točk.

Foto: PU Ljubljana

"Vsem voznikom enoslednih motornih vozil policisti svetujemo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti! To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi naj se zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še niso tako dobre kot ob koncu prejšnje sezone," so ob tem sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Nevarno početje na reševalnem pasu

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana pa so minulo soboto z uporabo sistema Provida zaznali kršitev vožnje po reševalnem pasu na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko.

Vozniku osebnega vozila so zaradi storjenega prekrška izrekli 500 evrov globe in tri kazenske točke.

"Vse voznike pozivamo, da ob nastanku zastoja na avtocesti ali hitri cesti pravočasno in pravilno vzpostavijo reševalni pas ter prepustijo uporabo izključno za potrebe intervencijskih vozil. S tem lahko bistveno prispevajo k hitrejši pomoči poškodovanim in večji varnosti v prometu," so še opozorili pri policiji.