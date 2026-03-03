Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
3. 3. 2026,
9.24

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nevarnost policija prekršek reševalni pas

Torek, 3. 3. 2026, 9.24

2 minuti

Z vožnjo po reševalnem pasu ogrožal vse okoli sebe #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Na ljubljanski policijski upravi so v zadnjih dneh obravnavali dva hujša prometna prekrška in visoko oglobili oba voznika. Prvega s 750 evri in devetimi kazenskimi točkami, drugega s 500 evri in tremi kazenskimi točkami.

Kočevski policisti so minulo nedeljo na glavni cesti v naselju Kočevje opravljali meritve hitrosti in pri tem obravnavali voznika motornega kolesa, ki je pri omejitvi hitrosti v naselju na 50 kilometrov na uro vozil s hitrostjo kar 104 kilometre na uro. Za navedeni prekršek je predvidenih 750 evrov globe in devet kazenskih točk.

prehitra vožnja, motor | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

"Vsem voznikom enoslednih motornih vozil policisti svetujemo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti! To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi naj se zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še niso tako dobre kot ob koncu prejšnje sezone," so ob tem sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Nevarno početje na reševalnem pasu

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana pa so minulo soboto z uporabo sistema Provida zaznali kršitev vožnje po reševalnem pasu na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko.

Vozniku osebnega vozila so zaradi storjenega prekrška izrekli 500 evrov globe in tri kazenske točke.

"Vse voznike pozivamo, da ob nastanku zastoja na avtocesti ali hitri cesti pravočasno in pravilno vzpostavijo reševalni pas ter prepustijo uporabo izključno za potrebe intervencijskih vozil. S tem lahko bistveno prispevajo k hitrejši pomoči poškodovanim in večji varnosti v prometu," so še opozorili pri policiji.

Policijski trak
Novice Po trčenju se je traktor prevrnil, voznik je zaradi hudih poškodb umrl
Slovenska policija
Novice Policijski sindikat Slovenije napovedal stavko
ukradeni predmeti
Novice Policisti so sporočili: Hvala, ker ste to storili!
nevarnost policija prekršek reševalni pas
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.