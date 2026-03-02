Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

2. 3. 2026,
9.54

Policija razbila skupino vlomilcev, zahvala gre pomoči občanov

Ka. N.

ukradeni predmeti | Foto PU Celje

Foto: PU Celje

Konec lanskega leta so policisti na območju Rogaške Slatine, Šmarja pri Jelšah, Šentjurja in Laškega obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše, ki so jih izvrševali storilci z območja Novega mesta.

Ker so se vlomi nadaljevali kljub prijetju osumljencev, je Policijska uprava Celje v začetku decembra ustanovila posebno delovno skupino za preprečevanje in preiskovanje premoženjske kriminalitete, predvsem vlomov v stanovanjske hiše in drznih tatvin. Pri zadnjih storilci pogosto pridejo pod pretvezo, da so predstavniki telekomunikacijskih družb, in vdrejo v domove starejših občanov, kjer ukradejo gotovino in zlat nakit.

S pomočjo občanov so policisti identificirali storilce

Delovna skupina je konec januarja in februarja obravnavala vlome na območju Šmarja pri Jelšah in Šentjurja. Storilci so na silo vstopili v hiše ter ukradli več kosov zlatega nakita in gotovino. S pomočjo občanov, ki so bili pozorni na sumljive osebe in vozila, so policisti identificirali storilce. Uporabljali so črni Renault Megane in sivi Seat Leon z zatemnjenimi stekli.

Prejšnji teden so policisti v sodelovanju s kolegi iz Celja in Novega mesta opravili tri hišne preiskave v okolici Šentjerneja. Pri tem so pridržali tri moške, osumljene vlomov, in zasegli več nakita, dve ročni uri, dve manjši harmoniki frajtonarici ter naboje za pištolo. Vsi trije so bili s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.

Policija se zahvaljuje občanom za pozornost, saj je prav njihovo hitro obveščanje pomagalo pri hitrem odkritju in prijetju storilcev. V takih primerih je izredno pomembno, da si občani zapomnijo čim več podrobnosti o storilcih in vozilih ter informacije čim prej posredujejo policiji.

Predmeti, ki so jih zasegli policisti: 

ukradeni predmeti | Foto: PU Celje Foto: PU Celje

ukradeni predmeti | Foto: PU Celje Foto: PU Celje

ukradeni predmeti | Foto: PU Celje Foto: PU Celje

ukradeni predmeti | Foto: PU Celje Foto: PU Celje

