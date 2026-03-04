Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Nemčija kvalifikacije za evropsko prvenstvo Dragan Adžić slovenska ženska rokometna reprezentanca

Rokomet, kvalifikacije za EP 2026 (ž), tretji krog

Slovenke čaka izjemno zahtevna naloga

Slovenska ženska rokometna reprezentanca | Slovenke se bodo danes pomerile z Nemčijo. | Foto Jure Banfi

Slovenke se bodo danes pomerile z Nemčijo.

Foto: Jure Banfi

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo ta teden nadaljevala kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo konec leta. Tako danes ob 18. uri kot v nedeljo bodo tekmice v skupini 3 Nemke, s katerimi se bodo varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića najprej pomerile v Celju, nato pa še v Heidelbergu.

Adžić na tokratni reprezentančni akciji ne bo mogel računati na poškodovani Laro Bukovec in Nino Zulić, ki ima težave s kolenom, medtem ko se je v ekipo po daljši odsotnosti vrnila Manca Jurič, katere nastop je vprašljiv.

Po besedah kapetanke Tjaše Stanko bodo Slovenke v tekmo z Nemkami šle neobremenjene. "V dosedanjem poteku nam je šlo vse po načrtih, saj smo osvojile štiri točke. Igrati z drugo reprezentanco sveta bo zagotovo težko. Nimamo česa izgubiti, zato bomo v tekmo šle sproščeno in si pridobivale izkušnje za prihodnost."

Slovenke so v dosedanjem poteku kvalifikacij prepričljivo premagale Belgijo (29:22) in Severno Makedonijo (28:20) in imajo tako kot Nemke na vrhu skupine 3 poln izkupiček. Nemke so proti Makedonkam slavile s 16 goli razlike, proti Belgiji pa s +19.

Tekma v Golovcu se bo začela ob 18. uri. Reprezentanci se bosta še enkrat srečali v nedeljo ob 15.30 v Heidelbergu.

Zaključni turnir EP bo med 3. in 20. decembrom letos gostilo pet držav - Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), tretji krog:

Sreda, 4. marec:

Lestvica:

Nemčija kvalifikacije za evropsko prvenstvo Dragan Adžić slovenska ženska rokometna reprezentanca
