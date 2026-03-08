V nemški zvezni deželi Baden-Württemberg danes deželne volitve

V petih nemških zveznih deželah bodo letos potekale deželne volitve, kot prvi pa se danes na volišča podajajo v zvezni deželi Baden-Württemberg. Največja podpora se obeta Krščanskodemokratski uniji (CDU) in Zelenim, ki bi lahko prejeli po 28 odstotkov glasov. Sledi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki ji ankete napovedujejo 20 odstotkov.

Na prejšnjih deželnih volitvah leta 2021 so največ glasov, 32,6 odstotka, dobili Zeleni, na drugem mestu je bila s 24,1 odstotka CDU, na tretjem z 11 odstotki socialdemokratska stranka (SPD), na četrtem liberalna FPD z 10,5 odstotka, na peto mesto pa se je z 9,7 odstotka glasov uvrstila AfD.

Zeleni in CDU so sestavili koalicijo pod vodstvom dolgoletnega ministrskega predsednika Winfrieda Kretschmanna, ki je to funkcijo zasedal vse od maja 2011, a na tokratnih volitvah 77-letni politik ne kandidira več. Njegovega naslednika bo izvolil nov deželni parlament.

Glede na javnomnenjske ankete je v vrhu tem, ki najbolj zanimajo volivce, gospodarstvo, kar ob dejstvu, da gre za eno najmočneje gospodarsko razvitih nemških zveznih dežel, razumljivo. Na drugem mestu je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa priseljevanje, sledijo pa stanovanja in najemnine.

Tokratne deželne volitve v Baden-Württembergu z zanimanjem spremljalo tudi v Berlinu, saj je po dolgih letih vladanja Zelenih tokrat pričakovati hud boj s CDU kanclerja Friedricha Merza za končno volilno zmago. Poleg tega bi AfD lahko danes dosegla najboljši izid na volitvah v kateri od zahodnih zveznih dežel.

Ključno vlogo imajo tudi vodilni kandidati strank, ki naj bi v primeru zmage prevzeli položaj ministrskega predsednika. Pri CDU stavijo na poslanca in vodjo CDU v deželnem parlamentu Manuela Hagla, ki bi ob zmagi s 37 leti postal najmlajši ministrski predsednik v zgodovini Baden-Württemberga. V boj za Zelene pa se z vodilnega mesta podaja nekdanji poslanec v nemškem bundestagu in Evropskem parlamentu ter nekdanji zvezni minister za prehrano in kmetijstvo, 60-letni Cem Özdemir.