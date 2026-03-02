Slovenke pred velikim izzivom: Proti Nemčiji smo veliki dolžniki

Slovensko žensko rokometno reprezentanco v tem tednu čakata velika izziva. V kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo se bodo dvakrat pomerile s svetovnimi podprvakinjami Nemkami. "Proti Nemčiji smo veliki dolžniki," pravi selektor Dragan Adžić.

Prvo tekmo bo to sredo ob 18. uri gostila celjska dvorana Golovec, povratna pa bo na sporedu v nedeljo ob 15.30 v Heidelbergu, ki je sto kilometrov južno od Frankfurta.

Popraviti želijo slab vtis

Dragan Adžić: Boli nas poraz na olimpijskih igrah kot tudi tisti na zadnji tekmi evropskega prvenstva, ko ta generacija igralk ni imela več moči, da pokaže vse, kar zna. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Proti Nemčiji smo veliki dolžniki. Boli nas poraz na olimpijskih igrah kot tudi tisti na zadnji tekmi evropskega prvenstva, ko ta generacija igralk ni imela več moči, da pokaže vse, kar zna. Verjamem, da bomo v sredo ta vtis popravili," je pred dvobojema z Nemkami, ki so oba omenjena dvoboja dobile z izjemno visoko razliko, dejal selektor Dragan Adžić.

"Najbolj pomemben bo naš mentalni pristop. Treba bo zaigrati karseda sproščeno in na igrišču prikazati igro, ki je je ta generacija sposobna. Izjemno pomembno bo pravočasno vračanje v obrambo, česar je naša ekipa sposobna," pa je pred ponedeljkovim druženjem z novinarji Adžić razkril recept za ugodnejši razplet.

Adžić se ni odločil za dodatne vpoklice

Črnogorec na slovenski klopi je ekipo v Zrečah zbral v nedeljo zvečer. Del reprezentantk se ji je zaradi klubskih obveznosti iz tujine pridružil v ponedeljek, reprezentanca pa je popoldne že opravila trening s celotno razpoložljivo zasedbo.

S seznama vabljenih igralk bosta tokratno akcijo morali izpustiti Lara Bukovec in Nina Zulić. Prva, sicer mlada krožna napadalka Velenja, si je na prvenstveni tekmi v preteklem tednu poškodovala koleno in bo z igrišč predvidoma odsotna nekaj tednov, medtem ko ima slednja prav tako nekaj težav s kolenom in bo reprezentančni teden izkoristila za počitek.

Na seznamu Adžića, ki se ni odločil za dodatne vpoklice, so krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Tinkara Kogovšek in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nuša Fegic, Ema Hrvatin, Erin Novak in Tjaša Stanko, krožne napadalke Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarke Dijana Đajić, Maja Vojnovič in Luna Mija Zupan.

Zupan bo na pripravah prisotna le v uvodni fazi, v torek zvečer pa se bo v Radencih pridružila treningom mladinske reprezentance. Ta bo v četrtek in petek v Gradcu odigrala pripravljalni tekmi z avstrijskimi vrstnicami. Medtem se Jurič počasi vrača na igrišče po hujši poškodbi kolena in bo z reprezentanco trenirala in bo po selektorjevih besedah morda ekipi v igri v obrambi.

"Ne bo lahko, a mi nimamo česa izgubiti"

Tjaša Stanko: Zdaj nas čaka težje delo, nasproti nam bodo stale svetovne podprvakinje. Ne bo lahko, a mi nimamo kaj izgubiti. Foto: RZS V dozdajšnjem delu kvalifikacij za Euro, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, sta Slovenija in Nemčija zbrali dve zmagi. Obe sta ugnali Makedonke in Belgijke ter tako zasedata prvi mesti skupine 3.

"Pohvaliti moram dekleta, ki so prvi del dobro odigrale in priigrale vse štiri točke. Zdaj nas čaka težje delo, nasproti nam bodo stale svetovne podprvakinje. Ne bo lahko, a mi nimamo česa izgubiti. Sproščeno gremo lahko v tekmo, za katero se zavedamo, da nam bo za prihodnost še kako koristila," pred prihajajočima dvobojema razmišlja kapetanka Stanko, za katero bosta to prvi tekmi v teh kvalifikacijah. Prva dva dvoboja je morala izpustiti zaradi zloma dlančnice.

"Nemke so izjemno dobro telesno pripravljene. Morda celo bolje kot Norvežanke, ki so jih premagale v finalu zadnjega svetovnega prvenstva. Tudi pri njih prihajajo nove generacije, kar jim omogoča, da imajo na vsakem igralnem mestu dobre igralke. Potrebna bo dobra kolektivna igra," se je na tekmice še ozrla zunanja rokometašica Slovenije.

