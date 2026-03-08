Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rokomet, kvalifikacije za EP 2026 (ž), četrti krog

Oslabljene Slovenke brez pravih možnosti proti Nemkam

slovenska ženska rokometna reprezentanca : Nemčija | Oslabljene Slovenke so v Nemčiji visoko izgubile. | Foto RZS

Oslabljene Slovenke so v Nemčiji visoko izgubile.

Foto: RZS

Oslabljena slovenska ženska rokometna reprezentanca (trebušna viroza) je v Heidelbergu na kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu visoko izgubila z Nemkami (18:33).

Nemčija : Slovenija 33:18 (18:8)

* SNP Dome, gledalcev 3791, sodnika: Ruud in Paul Geraets (oba Nizozemska).
* Nemčija: Wachter, Filter, Grijseels 1, Njinkeu 1, Engel 5, Antl 1, Steffen 1, Kühne 1, Vogel 2, Lott 3, Döll 5 (2), Behrend 3, Hauf 4, Huhnstock, Bleckmann 1, Leuchter 3.
* Slovenija: Vojnović, Đajić, Jurič, Novak 1, E. Abina, A. Abina 1, Hrvatin 4 (2), Bajc 6, Kogovšek, Barukčić, Puncer 2, Rakovec 1, Kovšca, Pogorelc 1, Markovič 2.
* Sedemmetrovke: Nemčija 2 (2), Slovenija 2 (2).
* Izključitve: Nemčija 4, Slovenija 2 minuti.
* Rdeči karton: /.

Močno zdesetkane slovenske rokometašice proti svetovnim podprvakinjam iz Nemčije niso imele nobenih možnosti. Na drugi medsebojni tekmi ta teden so v odsotnosti treh obolelih nosilk igre Tjaše Stanko, Nataše Ljepoja in Nuše Fegic še drugič klonile, po sredinem porazu v Celju za sedem golov so danes v Heidelbergu izgubile za 15 zadetkov.

Po štirih tekmah je v vodstvu Nemčija z osmimi točkami, Slovenija je zbrala štiri, Severna Makedonija in Belgija pa po dve.

Slovenija bo zadnji kvalifikacijski tekmi v skupini 3 igrala prihodnji mesec. Najprej se bo 8. aprila v gosteh pomerila z Belgijo, 12. aprila pa bo gostila Severno Makedonijo.

Na celinsko tekmovanje, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom letos gostile Poljska, Romunija, Češka, Slovaška in Turčija, se bosta neposredno uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine. Dodatno bodo na sklepni turnir potovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

slovenska ženska rokometna reprezentanca : Nemčija | Foto: RZS Foto: RZS Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića v nobenem elementu igre niso bile kos Nemkam. Že sredi prvega polčasa so zaostale za devet golov (3:12), v prvi polovici tekme pa je najvišji primanjkljaj znašal 11 zadetkov (7:18) tik pred odhodom na veliki odmor.

Kadrovsko zdesetkane slovenske rokometašice - Adžić je zavoljo bolezni svojih udarnih prvokategornic v zadnjem hipu vpoklical Nino Kovšca, Azro Zulić in Teo Pogorelc - so po prihodu iz slačilnice znižale na 12:19.

V nadaljevanju so se borile po najboljših močeh, visokega poraza pa proti gostiteljicam, ki so si po četrti zmagi že zagotovile nastop na EP, niso mogle preprečiti ter izgubile z 18:33.

Slovenke so pri štirih točkah. | Foto: RZS Slovenke so pri štirih točkah. Foto: RZS

V slovenski reprezentanci je bila najučinkovitejša Špela Bajc s šestimi goli. Ema Hrvatin je prispevala štiri zadetke, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala sedem obramb.

Sportal Trebušni virus povsem zdesetkal vrste slovenskih rokometašic

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), četrti krog:

Nedelja, 8. marec:

Lestvica:

Preberite še:

Sportal Težave za Slovenke, ki se spopadajo s trebušnim virusom

