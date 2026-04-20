Nemci bodo dobili nov razpis za subvencije nakupa baterijskih avtomobilov, kjer pa bo višina odvisna tudi od letnih prihodkov posameznika oziroma družine.

Nemški Bundestag je sprejel zakon, ki vzpostavlja pravni okvir za novo shemo subvencioniranja električnih vozil, namenjeno predvsem gospodinjstvom z nizkimi in srednjimi prihodki. Gre za del širše politike spodbujanja podnebno nevtralne mobilnosti, s katero želi država pospešiti prehod na čistejše oblike transporta in hkrati bolj ciljno usmeriti javna sredstva. Čeprav zakon že velja, konkretni pogoji in izvedbeni detajli še niso dokončno določeni, saj jih bo v naslednji fazi opredelila zvezna vlada.

V prvih dveh mesecih so električni avtomobili v Nemčiji dosegli 22-odstotni tržni delež (lani 17 odstotkov), skupaj s priključnimi hibridi so imela baterijska vozila tretjino celotnega trga.

Višina subvencij bo odvisna od letnega prihodka

Pomembna značilnost nove sheme je njena retroaktivna veljavnost, saj bo zajemala tudi električna vozila, registrirana od 1. januarja 2026 dalje, ne glede na to, kdaj bo posameznik oddal vlogo. Sistem prijav še ni operativen—vzpostavitev spletnega portala se pričakuje maja 2026—kar pomeni, da bodo upravičenci subvencije lahko uveljavljali šele po njegovem zagonu. Namen ukrepa je povečati dostopnost električnih vozil širšemu delu prebivalstva ter okrepiti konkurenčnost trga v obdobju hitrih sprememb v avtomobilski industriji.

Osnovna subvencija je odvisna od letnega obdavčljivega dohodka gospodinjstva:

do 80.000 evrov - 3.000 evrov

do 60.000 evrov - 4.000 evrov

do 45.000 evrov - 5.000 evrov

Dodatki za otroke:

+ 500 evrov - za 1 otroka (do 18 let)

+ 1.000 evrov - za 2 ali več otrok

Najvišja možna subvencija:

6.000 evrov

(5.000 evrov osnova + 1.000 evrov za vsaj dva otroka)

Subvencije – priključni hibridi (PHEV) in podaljševalniki dosega

Osnovna subvencija: 1.500 evrov, ta znesek se lahko poveča (glede na nižji dohodek in otroške dodatke) do največ 4.500 evrov