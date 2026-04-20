Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Nemčija – nove subvencije za nakupe baterijskih avtomobilov

Subvencije za baterijske avtomobile v Nemčiji? Kdor zasluži manj, bo dobil višjo.

Volkswagen ID.3 neo | Prenovljeni volkswagen ID.3 neo. | Foto Volkswagen

Prenovljeni volkswagen ID.3 neo.

Foto: Volkswagen

Nemci bodo dobili nov razpis za subvencije nakupa baterijskih avtomobilov, kjer pa bo višina odvisna tudi od letnih prihodkov posameznika oziroma družine.

polnjenje električni avtomobil polnilnica
Nemški Bundestag je sprejel zakon, ki vzpostavlja pravni okvir za novo shemo subvencioniranja električnih vozil, namenjeno predvsem gospodinjstvom z nizkimi in srednjimi prihodki. Gre za del širše politike spodbujanja podnebno nevtralne mobilnosti, s katero želi država pospešiti prehod na čistejše oblike transporta in hkrati bolj ciljno usmeriti javna sredstva. Čeprav zakon že velja, konkretni pogoji in izvedbeni detajli še niso dokončno določeni, saj jih bo v naslednji fazi opredelila zvezna vlada.

V prvih dveh mesecih so električni avtomobili v Nemčiji dosegli 22-odstotni tržni delež (lani 17 odstotkov), skupaj s priključnimi hibridi so imela baterijska vozila tretjino celotnega trga.

Višina subvencij bo odvisna od letnega prihodka

Pomembna značilnost nove sheme je njena retroaktivna veljavnost, saj bo zajemala tudi električna vozila, registrirana od 1. januarja 2026 dalje, ne glede na to, kdaj bo posameznik oddal vlogo. Sistem prijav še ni operativen—vzpostavitev spletnega portala se pričakuje maja 2026—kar pomeni, da bodo upravičenci subvencije lahko uveljavljali šele po njegovem zagonu. Namen ukrepa je povečati dostopnost električnih vozil širšemu delu prebivalstva ter okrepiti konkurenčnost trga v obdobju hitrih sprememb v avtomobilski industriji.

Osnovna subvencija je odvisna od letnega obdavčljivega dohodka gospodinjstva:

  • do 80.000 evrov - 3.000 evrov
  • do 60.000 evrov - 4.000 evrov
  • do 45.000 evrov - 5.000 evrov

Dodatki za otroke:

  • + 500 evrov - za 1 otroka (do 18 let)
  • + 1.000 evrov - za 2 ali več otrok

Najvišja možna subvencija:

  • 6.000 evrov
  • (5.000 evrov osnova + 1.000 evrov za vsaj dva otroka)

Subvencije – priključni hibridi (PHEV) in podaljševalniki dosega

Osnovna subvencija: 1.500 evrov, ta znesek se lahko poveča (glede na nižji dohodek in otroške dodatke) do največ 4.500 evrov

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.