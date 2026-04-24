Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
24. 4. 2026,
9.58

Osveženo pred

50 minut

Bližnji vzhod nafta Evropska unija finance načrt ukrepi energetska kriza ministri Ciper

Petek, 24. 4. 2026, 9.58

Voditelji EU ministre pozvali k pripravi konkretnih ukrepov v odziv na energetsko krizo

Ciper, predsednik, Nikos Christodoulide | Foto Reuters

Voditelji članic EU so se v četrtek na neformalnem zasedanju na Cipru odločili, da finančnim ministrom naložijo pripravo konkretnih kratkoročnih ukrepov v odziv na energetsko krizo, povezano z vojno na Bližnjem vzhodu, je ob prihodu na drugi dan zasedanja povedal ciprski predsednik Nikos Hristodulides.

Kot je dejal ciprski predsednik, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, so s kolegi razpravljali o v sredo predstavljenem naboru mogočih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize, ki jo je sprožila vojna med ZDA, Izraelom in Iranom.

Po njegovih besedah so se odločili, da ministrom za finance naložijo, naj nadaljujejo to razpravo in pripravijo predloge konkretnih kratkoročnih ukrepov v odziv na visoke cene energentov. Finančni ministri se bodo v začetku maja sestali na rednem zasedanju v Bruslju, konec maja pa še na neformalnem na Cipru. "Obenem potrebujemo tudi širšo sliko in dolgoročni pristop," je o četrtkovi razpravi voditeljev EU o energetiki še povedal Hristodulides. Menil je, da je treba vzpostaviti energetsko unijo.

Španija za obdavčitev velikih podjetij 

Evropska komisija je v sredo predstavila nabor mogočih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize, zmanjšanje porabe energije in izboljšanje usklajevanja med državami članicami na področju oskrbe za energenti. Med drugim je napovedala vzpostavitev mehanizma za boljše spremljanje zalog goriva v EU, vključno z letalskim.

Španski premier Pedro Sanchez je danes ob prihodu na drugi dan zasedanja na Cipru menil, da bi lahko bila Komisija bolj ambiciozna pri skupnem odzivu Unije na energetsko krizo. Med drugim se je v četrtkovi razpravi zavzel za obdavčitev velikih energetskih podjetij, ki služijo s to krizo. Da bi lahko članice več sredstev vložile v energetski prehod, je predlagal tudi podaljšanje izplačevanja sredstev iz evropskega sklada za okrevanje po koronski krizi, ki se izteče letos, ter prožnejša fiskalna pravila.

Za prožnejša evropska javnofinančna pravila se je že v četrtek zavzela tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je prav tako dejala, da bi lahko bil Bruselj pri ukrepanju v odziv na visoke cene energentov odločnejši.

