Nekdanji uspešni dirkač Formule 1 Ralf Schumacher se bo po poročanju nemških medijev maja poročil s svojim partnerjem, ob tem pa bodo snemali še resničnostno oddajo.

Čeprav je Schumacher, ki je svojo istospolno usmerjenost razkril julija 2024, ob naznanitvi poroke dejal, da s partnerjem Étiennom Bousquet-Cassagnem o podrobnostih zasebnega življenja ne bosta govorila, se je to zdaj očitno spremenilo. Nemški mediji poročajo, da bo poročno slavje para že v mesecu maju, to pa bo postalo tudi televizijski dogodek. Ves čas dogajanja bodo namreč snemali resničnostno oddajo, ki jo bodo v štirih delih predvajali na televiziji Sky, poroča nemški Bild.

Serija v štirih delih

Svatje so vabila že prejeli, kot je izvedel omenjeni portal, pa bodo njuno ljubezen praznovali kar tri dni. Serija z naslovom "Ralf & Étienne: Midva rečeva da" bo spremljala pot para v zakonsko življenje. Novico sta potrdila tudi zaročenca, ki sta se skupaj udeležila nedavne predstavitve šova v Münchnu.

Schumacher je dejal: "Skozi življenje stopava skupaj in ta serija bo dokumentirala prav to: najin vsakdan, delo, razlike in podobnosti." Gledalci bodo v štiridelni seriji tako med drugim videli, kako par izbira poročno lokacijo in poročna prstana, vpogled v njuno zasebno življenje pa bosta predstavila tudi Ralfov sin David in oče Rolf. Prvi dve epizodi bosta na ogled 21. maja, naslednja 28. maja, veliki finale pa 6. junija.

Pred tem je bil Ralf Schumacher od leta 2001 do 2015 poročen s Coro Schumacher, s katero imata 24-letnega sina Davida, o svoji istospolni usmerjenosti pa je prvič spregovoril leta 2024. Takrat je na Instagramu objavil fotografijo z Bousquet-Cassagnem in ob njej zapisal: "Najlepša stvar v življenju je, ko imaš ob sebi pravega partnerja, s katerim lahko deliš vse." V zvezi naj bi bila od leta 2022.

