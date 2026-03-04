Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Š. L.

Sreda,
4. 3. 2026,
19.37

Osveženo pred

6 minut

Rokomet, kvalifikacije za EP 2026 (ž), tretji krog

Dober odpor v prvem polčasu, nato Slovenkam zmanjkalo moči

Avtorji:
S. K., Š. L.

Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za EHF Euro 2026, slovenska ženska rokometna reprezentanca | Slovenke so izgubile prvi spopad s favoriziranimi Nemkami. | Foto Aleš Fevžer

Slovenke so izgubile prvi spopad s favoriziranimi Nemkami.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska rokometna reprezentanca ta teden nadaljuje kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo konec leta. V celjski dvorani Golovec se je danes pomerila z Nemčijo in ji priznala premoč s 23:30. S svetovnimi podprvakinjami se bodo varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića v nedeljo ob 15.30 pomerile še v Heidelbergu.

Adžić na tokratni reprezentančni akciji ne more računati na poškodovani Laro Bukovec in Nino Zulić, ki ima težave s kolenom, medtem ko se je v ekipo po daljši odsotnosti vrnila Manca Jurič, ki pa na prvi tekmi ni zaigrala.

Slovenke so v dosedanjem poteku kvalifikacij prepričljivo premagale Belgijo (29:22) in Severno Makedonijo (28:20), danes pa proti favoriziranim Nemkam doživele prvi poraz. Nemke so zdaj same na vrhu kvalifikacijske skupine 3, proti Makedonkam so slavile s 16 goli razlike, proti Belgiji z 19 in danes s sedmimi..

Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti, Nataša Ljepoja jih je dodala pet. Pri Nemkah je sedem zadetkov vpisala Emily Vogel, šest pa Antje Döll.

Reprezentanci se bosta še enkrat srečali v nedeljo ob 15.30 v Heidelbergu.

Zaključni turnir EP bo med 3. in 20. decembrom letos gostilo pet držav - Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), tretji krog:

Sreda, 4. marec:

Lestvica:

