Slovenske rokometašice v nedeljo čaka četrti preizkus v kvalifikacijah za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Ob 15.30 se bodo v Heidelbergu še drugič ta teden pomerile s svetovnimi podprvakinjami Nemkami. "Trenutno je naša velika težava trebušni virus. V Nemčiji bomo zagotovo nastopili brez nekaj igralk, videli še bomo, brez katerih," je težave v slovenski vrsti po sredni tekmi izpostavil Adžić, ki je na petkovem zadnjem treningu v domovini pogrešal več igralk.

Izbranke selektorja Dragana Adžića so sredi oktobra pot proti 15. nastopu med evropsko elito začele z zmago v Kopru proti Belgiji (29:22) in nato v Biroli ugnale še Severno Makedonijo (28:20). Prejšnjo sredo je bila Nemčija v Celju boljša s 30:23. Po polovici kvalifikacijskih dvobojev Slovenke s štirimi točkami zasedajo drugo mesto v skupini 3. Vodilna je Nemčija s šestimi točkami, Belgija ima dve, Severna Makedonija pa je še brez točke.

Adžić se je zaradi bolezni v ekipi odločil za naknaden vpoklic. Ekipa je na treningu pozdravila desno zunanjo rokometašico Tinkaro Rakovec, ki se je ekipi priključila neposredno po zaključku akcije mladinske reprezentance. Ta je v četrtek in petek v Gradcu dvakrat premagala Avstrijke.

"Analiza je pokazala, da se lahko kosamo z vrhunskimi Nemkami in da se jim lahko zoperstavimo še bolje kot v preteklosti v bolj kakovostni zasedbi. To nas veseli. Verjamem, da bodo dekleta, ki bodo v nedeljo lahko nastopila, na igrišče stopila z dodatno samozavestjo. Ne glede na to, katera dekleta bodo lahko nastopila, bo nedeljska tekma nova dragocena izkušnja na naši poti in odlična priprava na preostali kvalifikacijski tekmi, ki nas čakata v aprilu," je pred sobotno potjo v Nemčijo dodal Črnogorec na slovenski klopi.

Nuša Fegic Foto: Aleš Fevžer

Igralke se zavedajo, da se lahko kosajo

Da se lahko kosajo z vrhunsko nemško reprezentanco, ki je na decembrskem svetovnem prvenstvu osvojila srebrno kolajno, je slovenska vrsta dokazala predvsem s sredinim prvim polčasom. V dvorani Golovec je po odličnem prvem polčasu zaostajala le za zadetek (15:16). Tega se zavedajo tudi igralke.

"Na prvi tekmi v Celju smo prikazale kolektivno igro in se borile celoten čas. Na igrišče smo stopile samozavestno in z mislijo, da se lahko kosamo s tako kakovostnimi tekmicami. Nič drugače ne sme biti v Nemčiji. Tekmice smo začutile in videle, kako igrajo. Mi moramo popraviti nekaj stvari v obrambi. Še naprej moramo ostati povezana ekipa, ki je igriva in sproščena. Tako lahko dosežemo marsikaj," je pred petkovim treningom dejala Nuša Fegic.

Na evropsko prvenstvo se bosta neposredno uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin. Zadnji tekmi proti Belgiji in Severni Makedoniji Slovenke čakata sredi aprila.

Preberite še: