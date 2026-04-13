Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
14.50

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
EP v rokometu 2026 | slovenska ženska rokometna reprezentanca

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 14.50

48 minut

Žreb skupin ženskega evropskega prvenstva

Slovenske rokometašice na žrebu v tretjem jakostnem bobnu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za EHF Euro 2026, slovenska ženska rokometna reprezentanca | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenske rokometašice bodo v četrtek dobile tekmice in izvedele lokacijo uvodnih tekem na evropskem prvenstvu, ki bo med tretjim in 20. decembrom na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji. V žreb, ki se bo v Katovicah na Poljskem začel ob 18. uri, bodo Slovenke vstopile iz tretjega bobna.

Evropska rokometna zveza je sporočila bobne pred četrtkovim žrebom skupin prvega dela eura. Kljub svetovni lestvici, kjer Slovenija zaseda 11. mesto, je ta pristala v tretjem bobnu, medtem ko je bilo v prva dva razvrščenih drugih 12 reprezentanc.

Ob boku slovenske reprezentance sta še dve sogostiteljici tekmovanja - Turčija in Slovaška -, kar pomeni, da sta kot možni prizorišči tekem prvega dela prečrtani Bratislava in Antalya. Tretji boben dopolnjujejo Slovaška, Švica, Avstrija in Ferski otoki, s katerimi se Slovenija v prvem delu prav tako ne bo mogla srečati.

V prvem bobnu so Norveška, Danska, Madžarska, Francija, Švedska in Nizozemska, v drugem Nemčija, Črna gora, Poljska, Romunija, Španija in Češka, medtem ko četrtega sestavljajo Hrvaška, Srbija, Islandija, Severna Makedonija, Ukrajina in Grčija.

Prizorišča, ki jih lahko četrtkov ples kroglic dodeli Slovenkam za dvoboje prvega dela prvenstva, so poljske Katovice (skupina E), romunski Oradea (skupina A) ali Cluj-Napoca (skupina B) ter Brno (skupina D) na Češkem.

V prvem delu EP so reprezentance razporejene v šest skupin. V vsako bo žreb posadil eno reprezentanco iz posameznega bobna. Že predhodno je jasno, da bodo gostiteljice tekmovanja igrale v domačih krajih, medtem ko bo v Oradei nastopala Madžarska. V drugi del tekmovanja, ki bo v Katovicah in Cluj-Napoci, se bosta uvrstili le dve najboljši reprezentanci posamezne skupine prvega dela. Finalni vikend bo med 18. in 20. decembrom v Katovicah.
slovenska ženska rokometna reprezentanca
EP v rokometu 2026 EP v rokometu 2026 slovenska ženska rokometna reprezentanca
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

