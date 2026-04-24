Nekdanji kuhar Cristiana Ronalda razkril, zakaj Portugalec ne pije mleka

Nekdanji zasebni kuhar Cristiana Ronalda je razkril, da je portugalski nogometaš iz posebnih razlogov iz svoje prehrane izločil mleko, tudi zato, da bi ohranil izklesano postavo.

41-letni Ronaldo tudi v jeseni svoje kariere skrbi za izklesano telo. Zdaj je njegov nekdanji kuhar razkril, da je ena od njegovih skrivnosti tudi ta, da ne pije mleka. Razlog? Portugalec meni, da za ljudi ni naravno, da ga pijejo.

"Brez mleka," je za Covers.com povedal Giorgio Barone. "Cristiano pravi, da smo ljudje edine živali, ki pijemo mleko drugih živali. Nobena druga žival ne pije mleka po treh mesecih, teleta ne pijejo mleka po starosti treh mesecev. Živali ne pijejo mleka drugih živali. Tega v naravi ni. Samo ljudje še naprej pijemo mleko pri 30, 40, 50 in 60 letih in po njegovem mnenju je to narobe. Normalno je, da se kot dojenčki dojimo, tako kot psi, volkovi, krave in osli. To je običajno, v obdobju zatem pa ni več tako."

Ronaldo je znan po tem, da trenira tudi do štiri ure na dan in vsak dan zaužije šest visokobeljakovinskih mini obrokov, da ohranja vrhunsko formo. Za regeneracijo uporablja tudi savne in ledene kopeli. Zadnje meritve kažejo, da ima le okoli sedem odstotkov telesne maščobe, kar je izjemno. Za primerjavo, igralci v Premier League naj bi običajno ohranjali raven med osmimi in 12 odstotki.

Foto: Guliverimage

Kot je še povedal njegov nekdanji kuhar, ima rad avokado in sveže ribe. Večinoma uživa hrano z veliko beljakovinami in malo maščobami, kot je piščanec. Na njegovem krožniku so vsak dan tudi solata, polnovredna žita, kot je kvinoja, in sveže sadje.

"Prehrana Cristiana Ronalda je uravnotežena," je dejal Barone. "Je vsega malo, vendar vedno zdravo. Za zajtrk ima pogosto avokado in jajca s kavo, ne uživa pa sladkorja. Popolnoma nič sladkorja. Za kosilo je piščanca ali ribe in vedno zelenjavo. Če potrebuje ogljikove hidrate, jih dobi iz zelenjave, zato ne potrebuje ničesar iz moke. Ne je testenin, kruha in podobne hrane. Zvečer uživa lahko hrano, običajno ribe ali meso v obliki fileja. Vedno je zraven zelenjava."

Preberite še: